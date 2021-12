Liga MX Femenil: Chivas le da las gracias y se despide de Tania Morales; la histórica capitana del Rebaño

Jalisco.- Chivas Femenil se ha desprendido de la que posiblemente sea la jugadora más emblemática de su historia, este viernes el equipo rojiblanco hace oficial la salida de la su jugadora Tania Morales, la primera y única capitana del equipo con quien Chivas levantó el primer título de la Liga MX Femenil. El club y la número 10 llegaron a un acuerdo para dejarla ir luego de que en los últimos torneos ya no tenía la misma acción, esto consecuencia a una fuerte lesión en los ligamentos que la alejó de las canchas por varios meses.

A través de redes sociales Chivas Femenil compartió un comunicado con el siguiente mensaje "Con el corazón siempre Rojiblanco. ¡Gracias, Histórica! ¡Gracias, 'Capi'! ¡Gracias, Tania Morales", si bien no se expresa que ya no seguirá más en el equipo, su desempeño en el último torneo así lo deja ver, incluso hay quienes piensan que el retiro ya es parte de su mente, Morales de 34 años de edad es la jugadora en Chivas con más edad y eso le estaría cobrando una factura muy alta para seguir el ritmo de sus compañeras.

"Hablar de Tania Morales es hacerlo de un ícono y estandarte de Chivas Femenil. Su estancia de 20 años en el club, más de la mitad de su vida, es un reflejo inmediato de la identidad que forjó con el equipo de sus amores. Por eso no pudo ser alguien más que ella quien levantara el trofeo del campeonato del Apertura 2017 en el Estadio Akron, el primero en la historia de la Liga MX Femenil, la verdadera y única ‘CapiTania’ del Rebaño Sagrado", se lee en el comunicado.

Leer más: UEFA estaría invitando a las 10 selecciones de Conmebol para la Nations League de 2024

El resto del escrito es recordando la historia de Tania Morales en su paso con Chivas, desde su formación de hace más de 20 años que llegó al equipo y el camino que recorrió hasta aquel Apertura de 2017 cuando saltó al campo con el gafete de capitán y desde entonces ya no se lo volvió a quitar. Lamentablemente su estancia en el campo no fue lo más regular posible, muchas lesiones le complicaron un poco ser recurrente en el equipo por lo que se perdió duelos importantes en más de una ocasión.

Chivas Femenil se despide de Tania Morales | Foto: Captura

En temporada regular Morales participó en 88 partidos, anotó 17 goles y vio la tarjeta roja en una ocasión. Del Apertura 2017 al Apertura 2019 fue la jugadora con más minutos y juegos jugados en Chivas y en la Liga MX Femenil, los últimos 3 torneos no han sido para nada loe mejores, el Clausura 2020 solo estuvo 7 partidos, pero al cancelarse ya no hubo más oportunidad de jugarlo. En el Apertura 2020 regresó peso solo estuvo 6 partidos, el Clausura 2021 no lo jugó por una lesión en ligamentos y en el Apertura 2021 solo jugó 17 minutos y no volvió a pisar más el campo.

Ahora solo falta que se haga oficial su salida, de parte de Tania Morales no hay actualizaciones en sus redes sociales, por lo que se espera que en las próximas horas se de a conocer de propia voz su salida del equipo. Los aficionados lamentan la decisión del equipo y la despiden en redes con emotivos mensajes para amortiguar la salida de la jugadora que más sentía los colores de Chiva en la Liga MX Femenil, tampoco se sabe si continuará en la institución como parte de algún cuerpo técnico o buscará por otro lado.