Liga MX Femenil: Chivas presenta un caso de Covid-19 horas antes de juego ante Toluca

México.- Horas antes de que Chivas y Toluca salten al campo del Akron, el cuerpo médico del equipo rojiblanco notificó que una jugadora ha dado positivo a Covid-19 por lo que no podrá ser parte del equipo del juego de esta noche, incluso ya ha sido separada del plantel y puesta en aislamiento para cumplir con los protocolos de la Liga MX Femenil. De momento no se han presentado síntomas y la jugadora de quien no se revelaron datos está bien.

"La Dirección de Ciencias del Deporte del Club Deportivo Guadalajara informa que los resultados en las pruebas de control para la detección del Covid-19 en el plantel de Chivas Femenil arrojaron 1 caso positivo dentro del equipo. La jugadora en cuestión fue aislada de inmediato y ya se encuentra bajo la supervisión médica conforme al protocolo establecido por Chivas y la Liga MX", se lee.

Leer más: Premier League ha logrado disminuir los contagios de Covid-19 en solo unas semanas

De momento las pruebas para detectar el Covid-19 no han revelado más casos de jugadoras contagiadas por lo que Chivas podrá contar con el mayor número de sus futbolistas. Hay que recordar que en lo que va de la Liga MX Femenil el equipo se ha visto afectado un poco por esta condición, la jornada perdieron a Alicia Cervantes quien tambien se contagio y quien par esta fecha tampoco estará.

Una jugadora presenta contagio de Covid-19 | Foto: Captura

Chivas anunció que además de la baja de la jugadora por Covid-19 tambien se el sumarán dos más el ya mencionado caso de Alicia Cervantes quien luego de una semana sin acción junto a Kinberly Guzmán no serán consideradas por Juan Pablo Alfaro ya que están en protocolo de reacondicionamiento físico luego de haber estado expuestas al virus. Pero lo que si vuelven son Jaqueline Rodríguez quien se recuperó de su lesión, así como Atzimba Casas que tambien salió de una lesión y el mismo DT quien había resultado con Covid-19 desde hace días.

Las acciones del partido ante Toluca siguen en pie, nada del contagio de Covid-19 ha puesto en peligro el partido. En algunos detalles puntales de las ocasiones en las que se han enfrentado, Chivas mantiene un saldo blanco con 6 victorias y 1 empate, desde hace 3 partidos no reciben gol de Toluca, aunque la escuadra visitante tiene números interesantes con solo 1 derrotas en sus 5 últimas salidas, sumando 3 victorias.

Leer más: Liga MX: FC Juárez anuncia colaboración con Juan Gabriel ¿De qué se trata?

El silbatazo inicial se dará en punto de las 21:00 pm de este lunes 24 de enero con el que se cerrará la jornada 3, dejando solo pendiente el último partido que es el del FC Juárez y Tigres que pon contagios en el equipo de la frontera no se han podido concretar una nueva fecha para jugarse.