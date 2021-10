Liga MX Femenil: Chivas regresó a los entrenamientos a Rubí Soto tras indisciplina

Jalisco.- Este sábado Chivas Femenil dio una gran sorpresa para sus aficionados y es que dio el permiso para que Rubí Soto regresara a los entrenamientos con el primer equipo luego de casi tres semanas desde su última participación por una indisciplina que le costó perderse los partidos ante el Club América y Tigres.

Ahora en la primera sesión de este fin de semana la futbolista que en algún momento fue la máxima goleadora de Chivas Femenil se reincorporó a los entrenamientos de rutina. Soto durante estas semanas estuvo trabajando con el equipo de Sub-17 como un castigo que recibió junto a Carolina Jaramillo supuestamente por una desobediencia al cuerpo técnico.

Durante todo este tiempo no se podía presentar con el primer equipo hasta que dieran la autorización, pero lo que llamó mucho la atención es que en el caso de Carolina Jaramillo no se ha sabido nada, no se ha presentado a los entrenamientos con Chivas de la Liga MX Femenil ni tampoco ha aparecido en las constantes publicaciones del equipo.

Se espera que sea en el transcurso del día que haga su acto de presencia pues aunque Chivas ya logró el objetivo de calificar a Liguilla, aún pueden mejorar su posición en la tabla y querrán tener a sus mejores jugadoras en el campo para lograr superar a Rayadas que es la principal rival del Rebaño.

Rubí Soto regresa a los entrenamientos de Chivas | Foto: Captura

Rubí Soto no ha tenido un regreso como el que esperaba, hay que recordar que la temporada pasada dejó al equipo de la Liga MX Femenil para ir a jugar en España con el Villarreal, esos mesas fue participe de una buena temporada logrando el ascenso a la Primer División en España pero su contrato de prestamos culminó y regreso a Chivas.

Desde su regreso ha sido considerada por Edgar Mejía en 11 ocasiones y solo en 6 partidos iniciando, sumando un total de 480 minutos. Su cuota de gol que dejó como máxima anotadora en Chivas Femenil quedó en 20 y no ha vuelto a moverse casi un año después, Alicia Cervantes se ha encargado de poner nuevos números que ahora están muy lejos.

Ahora Chivas se prepara para el partido amistoso ante la Selección de Argentina este 26 de octubre, luego se concentrarán en los últimos 4 partidos de la Liga MX Femenil en donde buscarán terminar segundo de la general pues Tigres están un poco lejos aún.