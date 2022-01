Liga MX Femenil: Chivas se mete a la casa de Tigres en el primer gran duelo del Clausura 2022

Nuevo León.- Este lunes la actividad de la Liga MX Femenil regresa con un duelo más que esperado por la afición de Tigres y Chivas, por un lado el equipo visitante llega con una victoria y quiere seguir sumando por lo que en su primera oportunidad de medirse a las Amazonas buscará quitarles el invicto en el Clausura 2022 y encaminar el torneo de otra forma. Por su parte Tigres desea que el partido inicie para probar su nueva delantera de la que espera sea el terror de los equipos del circuito rosa.

Si bien este partido no es un clásico, tambien levanta a las aficiones de sus asientos pues al tener dos plantillas altamente competitivas siempre dan un gran espectáculo que alegra a todos, sea de su misma afición de otros clubes. Incluso no hace mucho se vieron las caras en una final de la Liga MX Femenil en donde Tigres se quedó con la victoria pero el Rebaño le dio algunos sustos pero al final no les alcanzó, pero estuvieron cerca de pensar que se venía la segunda estrella.

Curiosamente la historia en la Liga MX Femenil a la tradicional que ya se conoce de las dos instituciones, en esta división es Tigres quien marcha como líder en títulos, las felinas tienen 4 estrellas en su escudo mientras que Chivas solo una, aún así es las hace más que peligrosas en busca de aumentar su cuanta tal, y como lo ha hecho Rayadas en la pasada temporada ganándole en casa a las Amazonas y coronándose ante su afición.

Cómo llegan

Ambas escuadras tuvieron un debut soñado en el Clausura 2022, Tigres visitó a Necaxa en donde sin problemas ganando con marcador de 1-3, las goleadoras del equipo de Tigres tuvieron que ser otras luego de que su delantera se marchó y dejó la vacante que por ahora no se ha encontrado a una fija para el puesto. Por el lado de Chivas tambien fueron visitantes en la cancha de Pachuca a las que golearon 1-4, otro marcador de escándalo lo que habla bien de la gestión del Rebaño para arrancar el torneo.

La última vez que se enfrentaron terminaron con empate de 1-1 | Foto: Jam Media

En este momento el equipo que marcha líder es el Club América con 4 unidades pero esto puede cambiar según los resultados de ese y otros partidos que se van a jugar este lunes. Luego llegan los equipos de Chivas, Rayadas y en cuarto lugar está Tigres con 3 puntos, cosa curiosa que luego de una fecha no sean ellas la lideres cuando casi siempre es así, luego de ellas aparecen otros 6 equipos con 3 puntos tambien lo que para la fecha 2 pone todo muy cerrado como pocas veces se ha visto en la Liga MX Femenil.

La sorpresa que todos quieren ver para este partido es el debut de Mia Fishel, la estadounidense que recién llegó a Tigres, pero hasta ahora la pagina oficial de la Liga MX Femenil no ha actualizado la plantilla del equipo por lo que sigue apareciendo Stefany Ferrer y no Mia Fishel por lo que si en el transcurso del día no aparece la futbolista en la lista no podrá ser considerada por Roberto Medina para el partido. En la delantera figura Uchenna Kanu quien buscará su primer gol con la casaca de las felinas.

Dónde y cuándo verlo

Las acciones del partido arrancarán en punto de las 19:00 pm a través de la señal de TUDN, como tambien por la pagina de Tigres con la transmisión en vivo. Y lo más relevante del partido por las cuentas oficiales de los equipos y de la Liga MX Femenil.