Liga MX Femenil: Chivas termina invicto tras vencer a Rayadas por la mínima diferencia

Guadalajara, Jalisco.- Chivas Femenil destacó en esta campaña Grita x la Paz Clausura 2022 de la Liga MX Femenil al finalizar con 43 unidades luego de vencer a la escuadra líder Rayadas de Monterrey, misma que también finalizó con dicha cifra pero su mejor diferencia de goles hizo posible amarrar la cima en la jornada pasada.

En un partido nivelado en el Estadio Akron la posesión corrió en favor de las tapatías así como el marcador final. Las albiazules no vivieron su mejor partido en este campeonato, tanto que la estratega Eva Espejo no se retiró nada contenta, pues las cosas no salieron como se esperó en esta fecha 17.

Todo se le complicó a las visitantes desde los primeros minutos, Nicole Pérez salió de cambio entre lágrimas por un fuerte contacto en la pierna derecha que podría dejarla sin liguilla. Minutos después en la primera para las locales el balón reventó la base del poste derecho de Alejandría Godínez.

La campeona de goleo, Alicia Cervantes, recibió la pelota empero hizo un movimiento de más y eso generó que su tiro hiciera un efecto desviado hasta golpear el vertical. La segunda llamada fue por parte de Casandra Montero en una pelota parada que compartió Joseline Montoya en la entrada del área.

Chivas venció a Rayadas

Instagram chivasfemenil

La oportunidad más clara para Rayadas se presentó en la segunda mitad. Diana Evangeslita desbordó por la trinchera derecha y consiguió retar a Blanca Félix, la cancerbera consiguió bloquear el balón pero no con la fuerza para evitar que se fuera rumbo a la cabaña, sin embargo Christina Burkenroad, antes que la pelota traspasara la línea, remató a puerta sin darse cuenta que sería encontrada en fuera de lugar.

La redonda iba a terminar en las redes de Chivas Femenil, la desconcentración de la delantera le quitó un gol legítimo a su equipo y como consecuencia llegó el del triunfo para las tapatías por conducto de Carolina Jaramillo, quien nada más empujó la número 5 en una buena asistencia de 'Licha' Cervantes a los 83'.

Alicia Cervantes intenta rematar

Instagram chivasfemenil

Chivas Femenil y Rayadas culmina con 43 unidades la fase regular, las rojiblancas ya conocen a sus adversarias en Cuartos de Final, será Pumas Femenil que eliminó de forma agónica a Toluca Femenil en el infierno, Monterrey enfrentará ya sea a Cruz Azul Femenil o Tijuana Femenil.