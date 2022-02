Liga MX Femenil: "Chivas tiene el potencial para seguir en el liderato general": Rubí Soto

El buen paso de Chivas en el Clausura 2022 de la Liga MX Femenil es resultado del funcionamiento colectivo, sin embargo, algunas futbolistas han destacado en las primeras jornadas, entre ellas Alicia Cervantes, actual goleadora del equipo con 6 tantos y la segunda mejor del torneo, sólo detrás de Charlyn Corral, y Rubí Soto, fundamental en el inicio del certamen.

La futbolista de las Chivas aseguró que la escuadra tiene el nivel para mantenerse en la cima de la clasificación, pero la constancia y el nivel de competencia dependerá de que nadie en el plantel disminuya la intensidad.

Las primeras cinco jornadas han dejado resultados positivos que tienen a las rojiblancas como punteras de la clasificación, resultado que Rubí atribuyó al trabajo con el director técnico junto a la unión y la sana competencia que hay entre las jugadoras.

La mochiteca vive su segunda etapa en Guadalajara luego de pasar una temporada en el Villarreal, conjunto con el que logró el ascenso a la máxima categoría femenil de España, y luego de un primer torneo de adaptación ha retomado las buenas actuaciones que la llevaron al plano internacional.

“Era sólo retomar confianza, el nivel que me conocían antes en torneos pasados como puedo jugar, creo que aún me falta mejorar muchísimo, pero la buena asociación que he tenido con 'Licha' y Caro (Jaramillo) ha funcionado de maravilla y ojalá siga en este buen nivel para seguir aportando al equipo”, compartió.

Con su experiencia en el futbol femenil fuera de México, Rubí aseguró que las transferencias de Itzel González y Sofía Álvarez son positivas no sólo para ellas, también para toda la Liga, al ser una oportunidad de mostrar su nivel.

"Ojalá en este torneo y los siguientes más jugadoras salgan a esta ligas, en lo personal eso te hace crecer muchísimo y más en lo profesional", dijo junto a la felicitación a sus compañeras de profesión.

Las rojiblancas jugarán este viernes ante Querétaro en la jornada 6, en busca de mantenerse en la cima de la tabla general de la Liga MX Femenil.