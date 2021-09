Liga MX Femenil: "Chore" Mejía afirma que Alicia Cervantes solo sufrió un calambre sin gravedad

El director técnico de las Chivas del Guadalajara, Edgar Mejia, asegura que la delantera Alicia Cervantes se encuentra bien físicamente y solo tuvo un problema con un calambre al finalizar el encuentro.

Cervantes sintió un poco de molestias durante el encuentro pero eso no le impidio terminar el juego de manera perfecta en el Clásico Tapatío.

“Licha cuando salió me dijo que fue un calambre. No creo que sea nada de consideración, salvo que después se sepa algo, pero lo que tengo entendido es que fue un calambre y había que cuidarla”: Chore Mejía.

Mejía también comento que el resultado fue muy satisfactorio y fue un triunfo merecido para su plantel este sábado ante los Rojinegros del Atlas.

“Me parece que el penal fue muy claro. Reconozco a las jugadoras, porque dignificaron la playera y el escudo como debe ser. No lo digo porque se ganó, si se hubiera empatado o perdido no me importaba porque así es como se juegan estos partidos”: Chore Mejía.

El estratega dio a conocer que sus jugadoras trabajaron muy fuerte para poder lograr el buen resultado de est sábado y valora el empeño que ofrecieron sus jugadoras este sábado en el estadio Akron.

“La semana fue infernal, se entrenó para lo que vieron hoy. Es una enorme alegría que ellas puedan brindarle a la gente alegrías, a la que vino, a la que ve la televisión, que se sientan representados poca madre por ellas en la cancha”, finalizó.