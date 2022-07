Liga MX Femenil: Christina Burkenroad quiere llevar a las Rayadas a conseguir más títulos

Luego de cumplir dos años con el Monterrey, Christina Burkenroad está convencida de que ha llegado el momento de tomar mayor liderazgo dentro del plantel para llevar a las Rayadas a conseguir más campeonatos en la Liga MX Femenil.

“Quiero que sea mi mejor temporada. Cada torneo tenemos la misma mentalidad, pero necesitamos traer cosas diferentes. Para mí es tiempo para seguir creciendo y tomar el rol de líder. Muchas jugadoras estamos haciendo las cosas muy bien y trabajando día a día”, expresó.

Con Eva Espejo, las albiazules han aprendido a ser más versátiles dentro del terreno de juego, y a adoptar diferentes posiciones y roles, lo cual beneficia al funcionamiento del equipo en el torneo Apertura 2022 de la Liga MX Femenil.

Christina Burkenroad (D) durante un partido con las Rayadas/Jam Media

“Hay muchas personas en este equipo que podemos jugar varias posiciones. No es un tema que solamente jugaré una posición. Me siento cómoda de 9, pero Eva me enseñó a jugar de 10 casi mejor que de delantera. Vamos cambiando mucho. Es una temporada un poco diferente en donde tendremos diferentes roles”, comentó.

Las Rayadas del Monterrey comenzaron el torneo Apertura 2022 de la Liga MX Femenil con un triunfo sobre el Atlético de San Luis y este viernes 15 tendrán una nueva prueba cuando enfrenten a los Gallos Blancos de Querétaro Femenil.

Burkenroad aprovechó la oportunidad para agradecer el apoyo de los seguidores del Monterrey, gracias a quienes han conseguido dos campeonatos. “Queremos agradecer a los aficionados por todo el apoyo. Espero que la Afición esté intensa y ruidosa. Esperamos de ellos más que nunca. Necesitamos seguir adelante, necesitamos a la Afición al 100 para seguir creciendo y ganando”, compartió.