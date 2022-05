Liga MX Femenil: Clausura 2022 se convierte en la segunda Fase Regular con más goles en la historia

México.- Este jueves inicia la Liguilla del Clausura 2022 pero antes del primer partido la Liga MX Femenil dio a conocer una cifra importante en en la que revela que esta fase regular se ha convertido en la segunda más importante de la historia del futbol femenil en México al haber logrado un total de 441 goles en 17 jornadas superando ya lo hecho la campaña pasada que había impuesto un récord.

A través de un comunicado en sus redes sociales, el circuito rosa dio a conocer la noticia con la que destacan todo el trabajo de los 18 equipos que han participado en el torneo, "La Fase Regular del Grita México Clausura 2022 de la Liga MX Femenil dejó un total de 441 goles, siendo la segunda mejor cosecha en este sentido en la historia de la competencia", se lee en la publicación.

El registro anunciado por la Liga MX Femenil deja ver que que el promedio de gol por partido fue de cada 31 minutos, dejando a la Jornada 6 como la que más goles aportó. Asimismo las jugadoras mexicanas destacaron anotando 372 goles, mientras que 55 fueron de jugadoras extrajeras. La mayoría de los goles fueron anotados por jugadoras con rango de edad de 21 a los 25 años con un total de 174.

Clausura 2022 registra el segundo registro de gole más alto de la Liga MX Femenil | Foto: Captura

Este marca del Clausura 2022 superó solo por 2 goles al Apertura 2021 en donde se marcaron 439 goles en las mismas 17 jornadas. En el último año se han marcado casi 900 goles en la Liga MX Femenil contando los tantos que se han permitido en Liguilla.

Te recomendamos leer

Ahora la Liga MX Femenil tiene en su agenda el inicio de la Liguilla del Clausura 2022 que arrancará este jueves 5 de mayo con los primeros dos partidos, teniendo en cuenta el alto registro de goles se espera que en la ronda por el título tambien haya gran sorpresa. Este jueves arrancará con el duelo de Atlas vs Tigres, seguido del Pachuca vs América. Para el día viernes se completará la ida de los 4tos con el Pumas vs Chivas y Tijuana vs Rayadas.