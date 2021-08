Liga MX Femenil: Club América en busca de sumar para no despegarse de las líderes

México.- Este domingo el Club América viajó a Aguascalientes para sostener su partido de la jornada 7 de la Liga MX Femenil ante el equipo de Necaxa y la única consigna que tiene el equipo de Craig Harrington es sumar 3 puntos pues de empatar o perder comprometería su posición y la cercanía con las lideres del torneo.

Actualmente el Club América es cuarto con 15 puntos, distanciado de Chivas (19) que momentáneamente es el líder, luego Monterrey (19) y Tigres (18) que podría cambiar todo si gana pues haría de inmediato que América gane, empate o pierda se quede en el lugar 4 pues no alcanzaría los 19 puntos de los otros equipos.

Aún así la consigna del equipo es ganar su partido de la Jornada 7 de la Liga MX Femenil para estar cerca de ellas, ya que así tendrá beneficios pues cuando se enfrentan entre ellas podrán aprovechar la fuga de puntos para alcanzar mejores lugares en incluso en la hipotética calificación a la Liguilla, terminar dentro de los mejores 4 da la ventaja de cerrar el partido de 4tos en casa.

Club América busca ganar para seguir en la pelea por los primeros lugares | Foto: Jam Media

Pero no será nada sencillo cuando el rival que enfrentará el Club América es Necaxa, si bien no es el mejor equipo de la Liga MX Femenil si ha comenzado a cobrar grandes resultados luego de haber ganado la jornada pasada. Actualmente su ubica en el lugar 16 con 4 puntos pero no son un equipo sencillo a vencer, además de que van como locales y algo de apoyo tendrán en su estadio.

Las estadísticas evidentemente favorecen al equipo de la capital con muchos puntos en verde a diferencia de las Centellas que les ha ido mal en su inicio de torneo que extendió la derrota por 5 partidos.

Las acciones de este partido serán este lunes para cerrar la fecha 7, el juego va totalmente en vivo por TUDN en punto de las 17:00 pm. El ganador puede ser el nuevo equipo sorpresa, guardando proporciones y lugares de la tabla pero una victoria puede significar mucho en este punto para los equipos.