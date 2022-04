Liga MX Femenil: ¿Cómo se enteró Cinthya Peraza de su nominación a los premios de Concacaf?

Torreón, Coahuila.- Cinthya Peraza obtuvo una formidable campaña Apertura 2021 de la Liga MX Femenil con su aún equipo Santos Femenil, tanto que la Confederación de Concacaf subrayó su tipo de juego para estar entre las nominadas a ser galardonada como Mejor Mediocampista de la Confederación en el futbol femenil.

"Todo ocurrió por redes sociales y mensajes que recibía. Ese día una amiga me avisó de la nominación, en primera instancia todo me asombró porque no sabía de qué se trataba, desconfié al principio pero por la noche del día siguiente fue cuando comencé a ver más información de mi nominación, entonces empecé a creer que esto era real", dijo en entrevista para la Liga MX Femenil.

La mexicana porta la "10" en la escuadra de Jorge Alberto Campos, es infaltable en su alineación y por supuesto que desde un inicio es una mujer referente que llegó a ser convocada por la Selección Mexicana de Mónica Vergara, tras formar parte del proceso partiendo del Clausura 2019.

En este Clausura 2022 de la Liga MX Femenil Santos Femenil se quedará con la ilusión de conseguir un segundo lugar en la liguilla al estar en penúltimo lugar con 11 puntos y seis por jugarse, aspirará a 17 pero el octavo lugar es Xolas Femenil con 18 y no existe posibilidad de volver a ver a las Guerreras luchar por el título.

Cinthya Peraza y Nicole Buenfil

Jam media

Hace meses las albiverdes robaron reflectores al ser la máxima sorpresa del torneo, pues consiguió un récord de puntos que las tuvo entre las ocho mejores con más de 30, esta vez no sumaron la mitad de esa cuenta pero aún así Cinthya Peraza se siente agradecida con la afición por estar en la grada y también en las votaciones donde se colocó en el mejor XI Femenil de Concacaf.

"El público es parte de que este reconocimiento, más allá que yo este representando a mi equipo (Santos Femenil) ellos han sido parte fundamental de que yo este ahí, agradecida con mi gente, la Liga porque nos ayuda a conocer más allá de nuestro país y a la afición por hacerse presente en las votaciones, me dio mucho orgullo.

Cinthya Peraza festeja un gol

Jam media

Para concluir envió un mensaje especial a la afición por estar al tanto del equipo femenil, mismo que va en crecimiento y se distingue hasta en nivel selecciones, pues la Selección Mexicana es representada por mayor número de integrantes de la Liga MX Femenil que de Ligas de Estados Unidos.

"Gracias a todos en especial, a los aficionados, a la gente que sigue el futbol femenil, sin ellos no había sido posible, somos bastantes las que ganamos terreno y agradecer porque están presentes y nos animan ha hacer mejor nuestro trabajo", concluyó.