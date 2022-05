Liga MX Femenil: Con el corazón por delante, Chivas vence a Tigres y es finalista

Las Chivas del Guadalajara se convirtieron en las primeras finalistas del torneo Grita México Clausura 2022 de la Liga MX Femenil tras vencer 2-0 a Tigres de la UANL, pero el empate global 2-2 le sirvió al Chiverío para avanzar, al finalizar en el segundo lugar de la tabla general con 43 puntos, por encima de las regiomontanas, terceras con 39 unidades.

Con goles de Karol Bernal al minuto 43 y Kinberly Guzmán al 86’, las Rojiblancas dieron cuenta de las pupilas de Roberto Medina. Carolina Jaramillo fue fundamental al contribuir con las dos asistencias que terminaron en las anotaciones, mientras que la bicampeona de goleo Alicia Cervantes dejó todo en la cancha del Estadio Akron.

Hubo buen ambiente en la tribuna Twitter @ChivasFemenil

Las acciones

Las Amazonas saltaron al terreno de juego con la idea de ampliar el marcador global, presionaron y tocaron varias veces a la puerta de Blanca Félix, pero el Rebaño Sagrado no bajó los brazos, tuvo sus aproximaciones con Joseline Montoya, quien no paró de correr. Las Rojiblancas intentaron considerablemente, pero aún no lo conseguían.

Cuando parecía que el primer tiempo acabaría sin goles, una jugada a balón parado resultó para las dirigidas por Juan Pablo Alfaro, al minuto 43 Joseline Montoya cobró un tiro libre desde el sector izquierdo, el cual fue rematado de cabeza por la lateral izquierda Karol Bernal, quien envió el balón al fondo de las redes.

Karol Bernal anotó el primer gol en su carrera profesional Twitter @ChivasFemenil

Chivas iba ganando, no así en el global 1-2, por lo que al medio tiempo, el “Pato” Alfaro hizo su primera modificación al sacar de la cancha a Anette Vázquez quien no se vio al ritmo de sus compañeras, por lo que en su lugar entró Gabriela Valenzuela; además, Damaris Godínez también fue cambiada por Kinberly Guzmán.

Te recomendamos leer

Al 54’, la bicampeona de goleo Alicia Cervantes fue amonestada por una falta sobre Greta Espinoza, el Chiverío contó entonces con dos de sus futbolistas apercibidas -Carolina Jaramillo también vio el cartón amarillo al 40’ por reclamar- y Juan Pablo Alfaro también fue amonestado. El Rebaño Sagrado lo intentó una y otra vez, pero el segundo gol no caía.

Joseline Montoya, durante el festejo con Karol Bernal Twitter @LigaBBVAFemenil

No obstante, “Licha” Cervantes buscó la individual, hizo un autopase, pero Cristina Ferral la incomodó y su esfuerzo no fructificó, al 68’. Fue la misma Cervantes quien al 81’ en una búsqueda por el esférico resultó acalambrada por el esfuerzo, el Chiverío luchó hasta que el esfuerzo dio frutos en un dramático cierre de partido.

Al 86’, Carolina Jaramillo dio un centro a balón parado por la pradera izquierda, Alicia Cervantes jaló la marca y Kinberly Guzmán remató de pierna derecha en el área para colocar a Chivas arriba en el marcador por 2-0 y en la final. De esta forma, Guadalajara es finalista y espera a su oponente que saldrá entre Rayadas de Monterrey o Tuzas del Pachuca.