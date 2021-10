Liga MX Femenil: Conductor de ESPN es tachado de machista por referirse a las mujeres como "lloronas"

México.- El futbol mexicano sigue dando un paso al bien y dos al mal y cada jornada queda demostrado con los comentarios intencionales o fortuitos en los medios de comunicación en los que dejan mal paradas a las mujeres y jugadoras de futbol. Y el mejor ejemplo pasó apenas este fin de semana en donde Héctor Huerta de ESPN dijo algo que no cayó bien en redes sociales.

El experimentado comunicador usó como ejemplo a las mujeres para dar entender que son muy "lloronas" luego de que dijera, "Lloran como mujeres lo que no supieron defender como hombres", haciendo referencia al llanto que los jugadores del América soltaron en la final de la Concachampions lo que de inmediato

causó revuelo.

Una de las que reaccionó y mostró su descontento fue Bianca Sierra, jugadora de Tigres de la Liga MX Femenil que dejó claro que estaba totalmente en contra del comentario del comunicador pues se han cansado de defender los derechos de las mujeres dentro del deporte para que las usen en ese tipo de ejemplo que solo las dejan mal ante todos.

"Es en serio??? "Lloran como mujeres" a ver alguien explíqueme cómo es eso?" comentó la jugadora que desaprobó las palabras de Héctor Huerta. Como ella muchas otras personas tambien dieron su postura y llegaron a la conclusión que era una falta de respeto y que exigían una respuesta del comentarista disculpándose, cosa que por ahora no ha sucedido.

Esta fue la queja de la jugadora de Tigres ante los comentarios del comunicador | Foto: Captura

Esta no es la primera vez que se han hecho tendencia situaciones similares, no hace mucho un narrador de TUND se refirió de mala manera a una jugadora que había cumplido 18 años diciendo que "ya era cancha reglamentaria" algo que de manera evidente desató las criticas al punto de que se disculpara tratara de no hacer ese tipo de comentarios.

Desde el inicio de la Liga MX Femenil se ha tratado de acabar con ese tipo de acciones que intentan opacar al futbol femenil en México y con campañas de la misma liga y de las jugadoras que ante la menor situación salen a defenderse para evitar que sus compañeras resulten afectadas. Aún con todo eso se siguen presentando casos parecidos, no tan comunes pero aún hay.

La Liga MX Femenil en el último año ha logrado un crecimiento impresionante con la visibilidad de más de sus partidos que aunque aún hay cosas que mejorar en eso, más afición puede identificarse con su equipo y que es más fácil que las encuentren en algún canal de televisión, además del proyecto de selección femenil que va en total crecimiento.