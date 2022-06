Liga MX Femenil: Conoce el calendario de las Rojinegras del Atlas para el Apertura 2022

Durante esta semana la Liga MX Femenil presentó el calendario que disputarán los 17 equipos durante el torneo Apertura 2022 y aquí te daremos a conocer cuál es el calendario que tendrán las Rojinegras del Atlas.

El torneo Apertura 2022 de la Liga MX Femenil dará inicio el viernes 8 de julio y contará con tres fechas dobles, para culminar con el partido de vuelta de la Gran Final del Futbol Mexicano Femenil el lunes 14 de noviembre del 2022.

Las Rojinegras del Atlas tendrán su primera participación el sábado 9 de julio a las 12:00 horas, cuando reciban a Tigres en el Estadio Jalisco para disputar el partido correspondiente a la jornada 1 del certamen y cerrarán la Fase Regular enfrentando a Pumas en el Estadio Universitario el sábado 22 de octubre a las 12:00 horas.

Calendario de Atlas para el Apertura 2022 de la Liga MX Femenil/@AtlasFCFemenil

La Liguilla dará inicio del 27 al 31 de octubre con los Cuartos de Final, del 3 al 7 de noviembre se disputarán las Semifinales y La Gran Final se jugará el 11 y el 14 del mismo mes.

El Atlas tendrá tres jornadas dobles durante el torneo Apertura 2022 de la Liga MX Femenil, en la jornada 4 vs Cruz Azul Femenil el jueves 28 de julio en La Noria, jornada 9 vs Tijuana Femenil el miércoles 24 de agosto en el Estadio Jalisco y en la fecha vs las Tuzas del Pachuca el jueves 22 de septiembre en el Estadio Hidalgo.

Las Rojinegras del Atlas recibirán en el Monumental Estadio Jalisco a Chivas el sábado 13 de agosto, para disputar el Clásico Tapatío número 17 de la historia, partido se jugará a las 12:00 horas y será el compromiso correspondiente a la fecha 7 del torneo Apertura 2022 de la Liga MX Femenil.