Liga MX Femenil: ¿Conviene un cambio técnico a estas alturas del Clausura 2022?

México.- La Liga MX Femenil terminará esta tarde la segunda fecha doble del Grita México Clausura 2022. Al término del Pumas Femenil vs Atlas Femenil significará el cierre de la fecha 11 donde varios equipos llegan de buena manera camino a la liguilla, otros de modo irregular y un par de equipos con severos porblemas que podría causar su eliminación prematura de la fiesta grande.

Distintas escuadras de esta campaña se encuentran a orillas de perder toda posibilidad de jugar la liguilla al no obtener un campeonato fructífero, sin embargo varios nombres son idénticos a los que no tuvieron la oportunidad de jugar las finales tras encontrarse en la planta baja de la tabla clasificatoria.

En este semestre nombres como FC Juárez Femenil, Santos Femenil, Atlético de San Luis Femenil, Cruz Azul Femenil, Centellas de Necaxa y Mazatlán Femenil sufren de escases de victorias y por consiguiente su participación estaría a nada de terminar en el C2022.

Santos Femenil y Cruz Azul Femenil fueron las dos sorpresas del Apertura 2021 al conquistar por vez primera el boleto a los Cuartos de Final, sin embargo ni uno ni otro levanta en este año pese a seguir con el mismo estratega que las lideró hasta la zona de las ocho mejores de la Liga MX Femenil.

Después de once jornadas la afición de las plantillas citadas exigen el cese del vigente cuerpo técnico, no obstante a falta de cinco partidos por jugarse sería casi imposible de reestructurar el bando técnico de los clubes de la categoría rosa, ya que en un mes no se obtendrá un proceso de varios meses para alcanzar a clasificar a la siguiente ronda.

La directiva de cada combinado tomaría la decisión de hacer un cambio en el banquillo pero al finalizar el C2022, ya que de hacerlo con anticipación sería un cambio repentino que no ayudaría en mucho al finalizar el certamen, habría que ver si alguien se ánima a cumplir esa petición.

Aquellos equipos que se atrevan a cambiar de estratega en turno harían dicho movimiento durante el receso del club femenil para encontrar al siguiente tutor y obtenga una pretemporada pertinente de cara al campeonato del Apertura 2022 de la Liga MX Femenil.

