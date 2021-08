Liga MX Femenil: Craig Harrington cómodo con que América juegue en el Azteca

Ciudad de México.- El Club América Femenil a sabido aprovechar sus juegos como local en el vigente Torneo Grita México Ap2021 de la Liga MX Femenil. Ahora bajo la dirección del estadounidense, Craig Harrington, se posiciona en el 4to lugar, con 15 puntos logrados.

Entre los dividendos, 9 unidades han circulado en posición de local, disputando sus encuentros en el mítico Estadio Azteca de la alcaldía de Coyoacán, en la Ciudad de México. Sede que, sin duda, a funcionado desde que se inició la categoría rosa en nuestro país.

Las Águilas llevan a cabo sus partidos en el Coloso de Santa Úrsula desde el campeonato de inauguración, Apertura 2017, sin embargo en torneos pasados se tomó la decisión de mudar al equipo hacia las instalaciones de Coapa, y llevar a cabo sus partidos como local en el Centenario.

Previo a este Grita México Ap2021 las buenas noticias llegaron al banquillo y se anunció que las azulcrema jugarían en el Estadio Azteca y lo harían con un aforo limitante, en vista de las medidas protocolarias que se implementaron debido a la pandemia del Covid-19.

América golea a San Luis en el Azteca

Twitter Club América Femenil

El beneficio de jugar en una sede que causa presión a las rivales las posiciona entre las cinco mejores de la tabla general, tanto que el estratega, Craig Harrington, llegó a una conclusión después de analizar el duelo anterior frente al Atlético de San Luis Femenil.

"Viendo el juego de regreso, hubo un fantástico ambiente en la victoria de ayer", escribió en Twitter, donde añadió que es clave disputar sus partidos como local en el Estadio Mundialista. "Jugar en el Estadio Azteca es realmente importante para nosotros".

Mensaje de Craig Harrington

Twitter Craig Harrington

América Femenil registra tres triunfos en la Capital del país, venciendo por 2-1 a Santos en la jornada 1. Superando por goleada a Puebla en la fecha 2 y ahora derrotando por alta ventaja a San Luis Femenil en esta culminada semana 6. Por ahora el único duelo que perdieron como local fue ante Toluca Femenil, sufriendo una difícil derrota por 1-3.

PRÓXIMOS PARTIDOS DE AMÉRICA EN EL ESTADIO AZTECA

Jornada 8. América vs Pumas

Jornada 11. América vs Cruz Azul

Jornada 13. América vs Tijuana

Jornada 16. América vs Tigres

Jornada 17. América vs León