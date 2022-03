Liga MX Femenil: Craig Harrington lamentó la baja intensidad que tuvo América en el segundo tiempo

América cayó este domingo ante Chivas ante en el Clásico Nacional de la Liga MX Femenil. Al respecto, el técnico del equipo azulcrema, Craig Harrington, lamentó que sus pupilas tuvieron un cambio radical de un tiempo a otro en el juego celebrado en el Estadio Azteca.

"Jugamos fantástico en la primera mitad, la intensidad fue exactamente la que yo buscaba y empezamos la segunda mitad no llegamos a ese nivel que deseábamos", y también reconoció que Chivas mejoró para la segunda parte. "Fueron mucho más directas, lo que nos provocó problemas cuando pasaban nuestra media cancha. Revisaremos eso y lo arreglaremos. Es algo que trabajaremos".

Por otra parte, Harrington descartó que la pausa que hubo por la suspensión de la Jornada 9 del Clausura 2022 influyera directamente en el resultado de este domingo ante el Rebaño. Asimismo, manifestó su inconformidad con el arbitraje, pues consideró que no se sancionaron adecuadamente las faltas que Sarah Luebbert recibió.

"Si yo fuera árbitro, sacaría la amarilla un poco antes, pero no lo soy. Nos está afectando y en este momento Sarah está con una bolsa de hielo. En cuanto a lo de no haber jugado (la semana pasada), eso no es ningún pretexto", mencionó Harrington en la conferencia de prensa posterior al partido.

El estratega azulcrema enfatizó que para estar entre los candidatos al título, su equipo necesita mantener un nivel de intensidad constante, en una calificación mínima de 9 y que en la segunda parte contra Chivas estuvieron por debajo. Añadió que tras el segundo gol de Alicia Cervantes retomaron un poco de nivel pero ya sin generar suficientes oportunidades.

América enfrentará a Gallos Femenil en la Jornada 11 del actual torneo, el próximo miércoles 16 de marzo. Al respecto, Harrington señaló que será difícil entrenar al máximo en poco tiempo, pero que igual buscarán mejorar sus puntos débiles. "Tenemos poco tiempo para entrenar y creo que lo que estamos jugando lo que podemos llegar. Aprenderemos de esta derrota para hacer los ajustes en el siguiente partido".