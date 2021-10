Liga MX Femenil: Craig Harrington se siente emocionado de jugar el Clásico Nacional

El director técnico inglés del Club América, Craig Harrington, asegura sentirse contento y emocionado de disputar el Clásico Nacional esta jornada 12 ante las Chivas del Guadalajara, en duelo correspondiente al torneo Grita México Apertura 2021 de la Liga MX Femenil.

Harrington afirma que es muy importante ganar este encuentro y mantener la contundencia después de ganar el Clásico Capitalino ante Pumas de la UNAM.

“Muy emocionado por el juego, tuve la experiencia de ver el juego varonil, igual fue muy intenso y espero que sea un gran encuentro, no es cualquier juego, es el juego, es muy importante, cuando sale el calendario te sientes ansiosos al igual que seguro se sienten así nuestros fans”, indicó el entrenador.

El inglés asegura que el equipo ha estado manteniendo una gran unión y han estado muy fuertes tanto en el entrenamiento y en los juegos del certamen del circuito rosa.

“La actitud del equipo es buena, es un equipo fuerte tanto en el campo como en el entrenamiento y la actitud es estupenda, no se jugó tan bien, me da coraje que entrenamos muy duro y no se refleja en el campo”.

El mandamás del cuadro femenil respondió tras el cuestionamiento sobre los errores en táctica fija en la jornada pasada.

“Sí tuvimos errores a balón parado y la gente se pudo dar cuenta, en los entrenamientos trabajamos mucho a balón parado, y seguiremos trabajando”, finalizó el inglés.