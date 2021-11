Liga MX Femenil: Craig Harrington ya piensa en el partido contra Tigres de la UANL de la jornada 16

El director técnico inglés de las Águilas del América, Craig Harrington, se concentra de lleno ya en su siguiente compromiso en la jornada 16 contra los Tigres de la UANL del torneo Apertura 2021 de la Liga MX Femenil.

El inglés quiere olvidar la dolorosa derrota del Club América de la jornada pasada ante Rojinegras del Atlas y ahora solo busca regresar a México y trabajar de lleno en el siguiente partido.

"Ahora nos vamos para México a descansar de mente y cuerpo, el otro juego está a la vuelta de la esquina y ya hay que enfocarnos en ello".

Para el estartega no todo fue malo en la derrota ante Atlas, ya que saca cosas interesantes que vio en sus jugadoras esta jornada 15 y cosas que hay que reforzar.

Buen juego.

"Vimos a un equipo muy resiliente. Once contra once se sienten muy cómodos. Me siento muy orgulloso de lo que dimos, pero desafortunadamente se perdió".

Sobre la recuperación de Sarah Leubbert, Craig Harrington asegura que llleva un proceso de recuperación bueno y se tiene que llevar poco a poco sin adelantarse a un ingreso que les puede salir perjudicial.

"Sarah todavía está en una etapa de entrenamiento y en un momento de acondicionamiento, por eso decidimos que esta tarde solo jugara solo 30 minutos".