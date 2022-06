Liga MX Femenil: Cristina González buscará revancha dirigiendo a Tigres Sub 18 tras dejar a FC Juárez

Luego de tres torneos al mando de FC Juárez en la Liga MX Femenil, Cristina González asume el reto de llevar a Tigres Femenil Sub 18 a lo más alto de la competencia como su nueva Directora Técnica.

De cara al Apertura 2022, donde la Sub 17 evolucionó a Sub 18, ‘Tity’ González como la conocen en el futbol, llegó a las filas de Tigres para seguir con su carrera como entrenadora y ayudar a la formación del talento mexicano. Esta ocasión, Tigres la fichó para llevar las riendas de su categoría Sub 18 y puedan ser, al igual que el primer equipo, protagonistas en la Liga.

González Zepeda, inició su carrera en la Liga MX Femenil como Auxiliar Técnica de Eva Espejo en las Tuzas del Pachuca, institución en la que estuvo tres torneos, para luego dar el salto de ser Directora Técnica con las Bravas de Juárez. En la institución fronteriza, los resultados no fueron los esperados, por lo que ahora, al mando de Tigres, Cristina buscará su revancha en el banquillo.

Cristina González al mando de Tigres femenil en la Sub 18.

Originaria de Guadalajara, Jalisco y a sus 40 años, González forma parte de la historia de la Liga MX Femenil y ahora seguirá escribiendo su legado en la Sub 18, categoría que forma a los futuros talentos.

‘Tity’ González tendrá su debut en el Apertura 2022 de la Liga MX Femenil con Tigres Sub 18 el próximo sábado 02 de julio cuando visiten al León.