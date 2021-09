Liga MX Femenil: Critican a TUDN por empalmar 3 juegos y cambiar la forma de transmitirlos

México.- Apenas en la semana se destapó un serio problema para la Liga MX Femenil y el tope salarial en donde las jugadoras recibían sueldos por los suelos menos de dos mil pesos, con eso tan fresco y el resentimiento de los aficionados del futbol femenil ahora se les presenta un nuevo problema que tiene que ver con las transmisiones de los partidos especialmente con los que maneja TUDN.

En busca de querer innovar en el futbol femenil la televisora líder en México para el deporte ha decidió que cambiaría un poco el formato para emitir sus partidos y es que optarán por usar el sistema que ha perfeccionado la NFL de empalmar juegos a la misma hora y solo mostrar los mejores momentos del partido para que al mismo tiempo se puedan ver más de un juego.

Esto se ha comenzado a manejar en las redes donde los aficionados han visto como TUDN para esta jornada 10 de la Liga MX Femenil empalmó hasta 3 partidos a la misma hora lo que deja en evidencia que quieren llevar la trasmisión simultanea de los mismos, teniendo el encuentro de Tigres vs Tijuana como el central y durante ese mismo duelo empalmar imágenes del Pumas vs Juárez y el Toluca vs Puebla.

La situación ha causado una gran molestia a los aficionados de la Liga MX Femenil pues aseguran que ese siempre ha sido un problema para ellos de querer ver los juegos pero al estar a la misma hora es complicado pero ahora que ni siquiera tendrá una transmisión completa es mucho peor. Incluso reclaman que este lunes 27 de septiembre que es cuando se jueguen esos partidos haya un juego más a la misma hora pero con otra televisora.

Así se han programado 4 juegos a la misma hora y 3 por TUDN | Foto: Captura

De forma extraoficial se ha revelado que esta nueva medida de TUDN para llevar los partidos en un estilo de la NFL es pera centrar más la atención de los aficionados para estar al pendiente de lo que pasa con sus equipos, pero al momento es todo lo contrario ya que no se lo han tomado de buena manera.

Otro problema que los aficionados han visto mal es la repartición de juegos en el fin de semana ya que consideran que se carga todo para un solo día lo que propicia que sea mucha carga, el ejemplo claro es esta jornada con 6 de 9 partidos en un día, 4 a la misma hora. Y para el día viernes solo hubieron 2, el sábado ninguno y este domingo solo 1.

Por ahora TUDN no se ha pronunciado al respecto a esta situación pero se espera que este lunes se vea realizado la nueva forma de llevar los partidos de TUDN que además tiene los derechos de transmisión de una gran cantidad de equipos de la Liga MX Femenil.