Liga MX Femenil: Cruz Azul anuncia 4 salidas más del primer equipo

México.- A través de redes sociales el equipo de Cruz Azul Femenil dio a conocer la baja de 4 jugadoras más de la plantilla del primer equipo a solo 3 semanas del inicio del Apertura 2022. Esta noticia ha generado opiniones divididas en los aficionados quienes cuestionaron las razones por las cuáles se decidió dejar fuera a más jugadoras cuando no han dado a conocer a ningún refuerzo.

"Muchas gracias por su entrega con estos colores. Les deseamos todo el éxito en lo que venga", se lee en la despedida que les hicieron a las jugadoras Tania Morales, Itzel Cruz, Karla Morales y Paola López. De las cuales causaron asombro las salida de "Capitania" Morales pues no tenía mucho que llegó, además de que no jugó el tiempo que se esperaba.

La afición de Cruz Azul no está contenta pues al momento se han despedido de ya casi 10 jugadoras y no ha sido anunciada ninguna como refuerzo lo que comienza a preocupar ya que el tiempo está encima y no podrán adaptarse lo más rápido posible. Muchos alegan que deberán tener un cambio de entrenador pues no consideran Roberto Pérez le esté sacando un buen provecho al equipo.

Cruz Azul revela 4 bajas más | Foto: Captura

De las jugadoras que se han marchado ya Tania Morales tiene nuevo equipo, la mediocampista fue fichada por Atlas Femenil. El resto de jugadoras comenzarán a buscar un equipo. De acuerdo a los registros en estas semanas la Liga MX Femenil ha tenido más de 100 bajas en este periodo de transferencias. Cruz Azul ha sido de los equipos que más han aportado.

Te recomendamos leer

El equipo ha regresado a los entrenamientos y se espera que en los siguientes días anuncien sus contrataciones pues han perdido mucho plantel que deberán sustituir con nuevas jugadoras que puedan adaptarse pronto.