Liga MX Femenil: Cruz Azul anuncia sus primeras 5 bajas para el Clausura 2022

México.- Cruz Azul Femenil se suma a la lista de equipos que ya han revelado a sus jugadoras que no entran en planes para la siguiente temporada, el total fueron 5 y se espera que venga una gran reestructuración una vez más luego de que el equipo tuvo su primera incursión en Liguilla de la Liga MX Femenil. Por el momento solo se han dado a conocer quienes no seguirán pero refuerzos no han sido mencionados.

A través de redes sociales el equipo de Cruz Azul anunció con una imagen los nombres de las 5 jugadoras que ya no entran en planes para la siguiente temporada, entre los que destacan Alondra González quien apenas este torneo había regresado a jugar futbol profesional y se había decantado con Cruz Azul pero luego de una temporada decidieron decirle adiós. Tambien se el suma la baja sorpresiva de Karla Zempoalteca quien fue de las constantes en el equipo y que ya no fue considerada por el equipo.

A ellas se le suman Jazmín Maldonado, Georgina Peralta y Nataly Cárdenas, estas últimas dos quienes eran parte de la zona defensiva del equipo pero que durante el Apertura 2021 no tuvieron ningún minuto, así el equipo de Cruz Azul anuncia a sus bajas que en la mayoría de los casos no tuvieron acción en la Liga MX Femenil. Todas ellas son mexicanas, por ahora la máquina solo cuenta con una extranjera que seguirá en el equipo y hasta pueden contratar a una más para el inicio del siguiente torneo.

Leer más: Liga MX Femenil: Final Regio 5.0; Horarios y fechas oficiales para encontrar a las campeonas del Apertura 2021

Bajas oficiales de Cruz Azul para el Clausura 2022 | Foto: Captura

Por ahora la directiva no se ha manifestado sobre quiénes son las que puedan llegar o si habrán más jugadoras que salga, ya que las mencionadas son quienes por común acuerdo han dejado de pertenecer al equipo y deberán buscan la oportunidad en otros clubes si desean continuar en el juego. Cruz Azul con este plantilla hizo historia pues lograron meterse a su primera Liguilla y aunque quedaron eliminadas al enfrentar a Tigres ya pudieron romper la mala racha de quedarse fuera.

Los aficionados celestes no han tomado bien las bajas de Karla y Alondra pues consideran que habían sido las mejores del torneo y han expresado en las redes del equipo que no están conformes con la decisión y eso les ha molestado un poco esperando que les den un equipo competitivo para la siguiente temporada que está por arrancar el mes de enero.

Cruz Azul desconoce su calendario ya que apenas se jugará la final de la Liga MX Femenil y se tienen que plantear nuevas cosas ya que para el 2022 la agenda del futbol femenil estará muy cargada por los temas de selección nacional y de la misma liga.