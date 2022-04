Liga MX Femenil: Cruz Azul todavía tiene esperanzas de Liguilla pese a derrota ante Monterrey

El Clausura 2022 de la Liga MX Femenil está por terminar y varios equipos mantienen esperanza de clasificar a Liguilla en las últimas jornadas del torneo. Tal es el caso de Cruz Azul, que cayó el fin de semana pasado ante Monterrey pero que matemáticamente todavía podría colarse entre los primeros 8 lugares de la clasificación.

Rayadas se impuso 3-1 en su visita a la Noria y con ello le propinó a Cruz Azul su segunda derrota consecutiva, lo que les impidió colarse en zona de Liguilla. Las cementeras se quedaron en la onceava posición con 15 puntos, dos menos que el Atlético San Luis en el octavo lugar.

Además, Pumas y Toluca todavía no han jugado en la Jornada 15 y podrían tomar una distancia de tres puntos con el equipo de la Noria, que matemáticamente no está eliminado. No obstante, las dirigidas por Roberto Pérez necesitarán un cierre perfecto y que el resto de los equipos deje ir puntos.

Cruz Azul enfrentará a Necaxa como visitante y a Puebla de local en las dos últimas jornadas de la fase regular del Clausura 2022. En caso de ganar ambos, llegaría a 21 puntos y tendría que esperar Tijuana, Atlético San Luis, Pumas y Toluca no ganen sus partidos restantes.

En el caso de las fronterizas, todavía no han jugado esta jornada ante América y de ganar tomarían distancia de 5 puntos con Cruz Azul. Mientras que las universitarias y mexiquenses podrían tomar una ventaja de 4 puntos sobre las de la Noria en caso de ganar su juego de la Jornada 15.

Te recomendamos leer

La buena noticia para las celestes es que las dos últimas jornadas, Pumas enfrentará al Atlético San Luis y a Toluca, por lo que puede aspirar a que en esos encuentros los equipos dejen ir puntos. Sin embargo, el panorama luce complicado para el Cruz Azul.