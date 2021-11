Liga MX Femenil: Cruz Azul único equipo en Liguilla que no jugará en un estadio ¿Desventaja?

México.- La Liga MX Femenil este martes presentó los horarios y fechas oficiales para los duelos de 4tos de final del Apertura 2021 iniciando este 3 de diciembre con el duelo de ida, siendo Cruz Azul Femenil la primera escuadra en abrir la función ante Tigres. Pero lo que ha sorprendido es que el cuadro celeste es la única institución de los 8 finalistas que no jugarán su partido de Liguilla en un estadio como el resto de clubes y lo harán en una cancha de entrenamiento en La Noria.

Desde que se presentaron las fechas y horarios saltaron algunas molestias para los aficionados de la Liga MX Femenil, ya que muchos de ellos esperaban poder asistir a los partidos de sus equipo pero la programación ha dejado mucho que desear, poniendo partidos a la mitad del día cuando es prácticamente imposible recibir afición, especialmente en el caso de Cruz Azul que es el principal afectado en todo, desde el horario hasta la falta de apoyo de su afición como de su directiva.

La pagina oficial del circuito rosa anunció que el Cruz Azul vs Tigres se jugará en las Instalaciones La Noria Cancha 3 de pasto sintético, como se sabe esto no es más que una cancha de entrenamiento o que se utiliza para los partidos de categorías inferiores de Cruz Azul y como "casa" del equipo femenil ya que no cuenta con un estadio para sus partidos de local, siendo las únicas, inclusive hasta de toda la Liga MX Femenil lo que se ha convertido en una gran desventaja pues no pueden tener a más aficionados de los que quieran en sus gradas.

La molestia sobre ese tema se ha hecho visible en las redes sociales, ahí muchas seguidoras y conocedoras del futbol femenil criticaron las acciones que se han tomado en esta situación, y piden explicaciones del por qué no se buscó la posibilidad de llevarlas a un estadio, incluso se sabe que tiene el 10 de diciembre en Hidalgo, mismo que dejaron de usar desde hace algunas temporadas. Otras más pidieron al Estadio Azteca, pero para esta ocasión el tema sería el gasto por su operación, además de que argumentan que hay dos equipos más utilizándolo como los dos equipos del Club América.

Cruz Azul en La Noria donde jugará su partido de Liguilla el próximo 3 de diciembre | Foto: Twitter Cruz Azul Femenil

Por ahora la directiva de Cruz Azul no ha se hecho presente sobre el tema y es posible que hagan caso omiso pues las opciones para llevar el partido a una nueva sede es complicada, más no imposible. El juego se llevará a cabo dentro de unos días recordando que la Liga MX Femenil está en pausa por la fecha FIFA en la que la Selección Mexicana tendrá actividad ante su similar de Canadá.

En los casos de los otros equipos sí cuentan con estadios propios como Tigres en el Universitario, Santos en TSM, Atlas con el Jalisco, América en el Azteca; Chivas su propia casa el Akron, Tijuana en el Caliente y Rayadas en el BBVA, mismos que se utilizarán en todas las rondas de esta Liguilla sin importar a la fase en la que se presenten.