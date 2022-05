Liga MX Femenil: ¿Cuál es la cuenta pendiente de Alicia Cervantes en su prolifera carrera?

Alicia Cervantes quiere poner fin a una cuenta pendiente que tiene en su carrera profesional, ya que por el momento no la ha podido lograr pero esta a un paso de hacerlo este lunes en la gran final contra las Tuzas del Pachuca en la Liga MX Femenil.

Durante una entrevista, la delantera del Rebaño Sagrado comentó que la vuelta pendiente por saldar con el equipo de Chivas es poder lograr un campeonato. Alicia Cervantes ya fue campeona en su paso por Rayadas de Monterrey, pero como es oriunda de Jalisco, su sueño es lograrlo con el equipo de sus amores.

Cervantes ha tenido un año 2022 fenomenal con las Chivas del Guadalajara en todos los aspectos, ya que fue la campeona de goleo del torneo Clausura 2022 y con eso se posiciono como bicampeona de goleo en el circuito rosa.

“Siempre lo he dicho, y hasta que no se me cumpla no lo voy a dejar de decir y es ser campeona con Chivas. Es uno de los primeros que tengo, es mi meta. Desde que llegué acá he querido eso, ese es mi sueño y hasta que no lo cumpla no me voy a ir. Yo también espero eso, que sean muchos. Espero nunca irme”, aseguró en entrevista con Rebaño Pasión.

La atacante mexicana esta a un solo paso de lograr uno de sus sueños este lunes cuando se mida a Pachuca en la vuelta de la final, ya que el Rebaño Sagrado llega con marcador de 4-2 en el global.

Lo que ayuda aún más a Chivas este lunes, es que jugarán como locales en un estadio que ya se anunció que estará con un lleno total. Sería la primera ocasión que el estadio Akron estará en su totalidad en un juego de la Liga MX Femenil.