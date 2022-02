Liga MX Femenil: ¿Cuándo debuta la islandesa Andrea Hauksdóttir con el Club América?

México.- Las Águilas del América han sido la sensación en el mercado de invierno en la Liga MX Femenil y es que muchas de sus contrataciones han funcionado desde el primer partido, con goles y asistencias que ahora tienen al club como segundas generales. Pero en el cierre del mismo mercado llegó una nueva nueva jugadora que por su nacionalidad y su experiencia se espera que sea una de las mejores cuando entre al campo, se trata de la islandesa Andrea Hauksdóttir quien fichó con América hace unos días.

Fue el pasado 4 de febrero cuando el Club América anunció su contratación pero al momento no se le ha visto en ninguno de los 2 partidos que ha tenido su equipo en los últimos días. Lo que si se sabe es que ya estado entrenando con el resto del equipo y ha ido a sus partidos para ver más de cerca al club. Entre la afición ya se comienza a cuestionar ¿Cuándo debutará en la Liga MX Femenil? teniendo en cuenta del gran equipo que ahora Craig Harrington tiene a su dispocición.

Leer más: ¡Elige la mejor! Alexa Breit posa junto a un impresionante Ferrari y comparte sus mejores fotos

De acuerdo con la pagina oficial de la Liga MX Femenil Andrea Hauksdóttir no ha sido registrada en el torneo, su nombre por el momento no aparece en la plantilla del Clausura 2022 del Club América. Pero eso no quiere decir que no vaya a tener minutos. La islandesa no ha tenido minutos debido a que se encuentra en adaptación para poder estar en el mismo ritmo de sus compañeras quienes llevan ya 7 semanas de juego más que ella.

Andrea Hauksdóttir fue la última contratación del Club América | Foto: Captura

Aparentemente el debut de Andrea Hauksdóttir se podría dar en la jornada 8 de la Liga MX Femenil, aprovechando que ahora se detiene la competencia por un la fecha FIFA lo que le ayudará para estar en forma y poder ser elegida para la siguiente fecha que se juega hasta 28 de febrero cuando reciban al Mazatlán FC en el Estadio Azteca. Ahí Craig Harrington podría darle la oportunidad pensando en las que regresarán de Selección para darles descanso y ver las cualidades de la jugadora islandesa.

Leer más: Liga MX: Chivas le puso en la mesa propuesta millonaria a Larcamón para que abandone el Puebla

Por ahora en el Club América de las 6 refuerzos que llegaron para el Clausura 2022, solo 2 no han visto minutos que son la ya mencionada Andrea Hauksdóttir y la delantera Alison González quien se recupera de una lesión y por ahora no tiene tiempo de regreso a la canchas, pero el resto de jugadoras han sido constantes en el equipo y ya han respondido con grandes actuaciones que tienen al equipo en la cima.