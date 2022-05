Liga MX Femenil: ¿Cuándo se jugará el partido de Vuelta Chivas ante Pumas?

Chivas del Guadalajara llega a la Vuelta de Cuartos de Final del torneo Clausura 2022 con empate a un gol ante Pumas de la UNAM en busca de poder obtener su boleto a las Semifinales de la Liga MX Femenil.

El Rebaño Sagrado es uno de los equipos candidatos al título al terminar en el segundo puesto de la Fase Regular y ahora más que nunca es el momento de demostrarlo esa hegemonía en el circuito rosa.

Si bien jugar de local les ayuda en el envión anímico, no se deben de confiar ante un equipo de Pumas que neutralizo el ataque de las tapatías en Ciudad Universitaria y forzó a que el marcador terminara en empate.

Chivas recibe este lunes en punto de las 18:00 horas de Sinaloa y a las 19:00 horas del centro de México a Pumas de la UNAM desde el Estadio Akron de la ciudad de Guadalajara.

El director técnico de Chivas, Juan Pablo Alfaro, reconoció que el nivel se incrementa en esta fase de Liguilla, por lo que destacó la entrega que brindó Pumas en los 90 minutos del primer episodio, aunque sabe que también sus jugadoras tuvieron una dosis de responsabilidad en las dianas auriazules.

Además el estratega afirma que para este lunes se deben de ajustar algunos errores puntuales que tuvo el equipo en la ida y así poder sacar un resultado favorable para el plantel tapatío.

“No me preocupa, me ocupa. Hay que ajustar ciertos detalles, analizar el partido y veré qué fue lo que nos pasó en el segundo tiempo, porque el primero creo que fue un buen tiempo en cuanto a lo defensivo. Tuvimos un par de errores que pudimos haber evitado, pero me deja tranquilo. Tampoco es para desesperarme o hacerles ver los errores que tuvimos.