Liga MX Femenil: ¿Cuándo se jugará la jornada 14 tras pausa por Fecha FIFA?

México.- La Liga MX Femenil culminó el día de ayer las hostilidades de la jornada 13 del Grita México A2021. De esta manera las jugadoras que fueron convocadas por Mónica vergara tendrán que acudir a la sesión de adiestramiento deportivo de la Selección Mexicana Femenil en el CAR, de cara al duelo de preparación frente a la albiceleste femenil en este fin de semana de Fecha FIFA.

Mientras tanto los 18 equipos no detendrán su concentración y seguirán trabajando con sus jugadoras para cerrar de forma segura la fase regular, ya que existen varios equipos que aún se mantienen con la esperanza de calificar en uno de los cinco lugares que siguen en disponibilidad para la liguilla

Tras más de 13 fechas jugadas las bicampeonas Tigres Femenil, las subcampeonas Chivas Femenil y las Rayadas de Monterrey son los clubes que amarron su lugar a la 2da etapa de la Liga MX Femenil. Por lo pronto Cruz Azul es el 8vo lugar con 18 puntos y permite que el resto de los conjuntos tengan posibilidad matemática de clasificar. Bravas y Mazatlán son las únicas eliminadas del A2021.

¿CUÁNDO VUELVE LA ACTIVIDAD EN EL TORNEO?

Logotipo de la Liga MX Femenil en el campo

Twitter Santos Femenil

La jornada 14 del Grita México A2021 tendrá lugar hasta el viernes 29 de octubre del presente, con el duelo en La Corregidora entre Gallos Femenil y Cruz Azul Femenil. A partir de ese momento el semestre regular se celebrará de forma continúa para después darle espacio a la 2da ronda de esta vigente campaña.

PARTIDOS DE LA JORNADA 14

Gallos vs Cruz Azul

Mazatlán vs Atlas

Pumas vs Toluca

Puebla vs Chivas

Necaxa vs Tijuana

Tigres vs Juárez

Santos vs San Luis