Liga MX Femenil: DT de Atlas explotó contra los árbitros a quienes llamó prepotentes

Jalisco.- Luego de la derrota de su equipo en el Clásico Tapatío, Fernando Samayoa entrenador del Atlas no se guardó nada y arremetió contra el arbitraje de su partido pues considera que se vio afectado y no tanto por las marcaciones que aunque hubo un penal dudoso, lo que más le molestó fue la manera en la que lo han tratado en las últimas jornadas de la Liga MX Femenil.

En conferencia de prensa lo hizo más evidente cuando los llamó "prepotentes" y que no aceptan las criticas, además de asegurar que los árbitros de la Liga MX Femenil lo tienen tachado luego de su expulsión ante Tigres hace unas semanas de eso, ahora se dice estar "castigado".

"Somos un equipo que juega vistoso, acepto las críticas, de verdad, pero no sé qué tanto aceptan ellas la crítica, no se les puede ni hablar, prepotencia, me tienen tachado, me tienen etiquetado, es complicado, porque yo me juego mi trabajo, es lo que siempre les digo", dijo en conferencia de prensa.

Muy molesto siguió hablando de la falta de capacidad de los árbitros para manejar los partidos en donde en ocasiones ni siquiera puede dirigirse a ellas pues el hecho de ser mujer lo detiene para que no vayan a tomar su reclamo por otro lado y lo terminen expulsado, algo que asegura no pasa con otros entrenadores en donde les reclaman y no pasa nada.

"Las silbantes ni siquiera dejan tener una conversación con los entrenadores, nos damos cuenta, yo como hombre, que no puedo dirigirme a ellas y veo situaciones en la cancha donde los rivales se dirigen muy mal a ellas y a nosotros a la primera nos echan", agregó.

Atlas no está viviendo un gran momento en el torneo con 5 juegos sin ganar | Foto: Jam Media

Fernando Samayoa exige a la Comisión de Árbitros y a la Liga MX Femenil que todos vayan parejos, que los que se equivoquen los castiguen y a los que no aporten que se vayan quedando en el camino, asegura que el torneo cada vez es mejor pero situaciones puntuales con los árbitros hacen que los juegos sean complicados y más porque ellos como entrenadores, en cualquier momento son despedidos si no ganan.

Atlas tiene una mala racha en la Liga MX Femenil, ha sumado ya 5 partidos sin ganar, han sumado algunos empates y el resto derrotas y eso preocupa mucho a la directiva y más al cuerpo técnico que saben que en cualquier momento pueden irse. Atlas en este momento está en el lugar 7 con 11 puntos pero aun faltan muchos partidos para cerrar la jornada 8.