Liga MX Femenil: Daniela Espinosa hizo un llamado a la afición del América para lo que resta del Clausura 2022

La mediocampista de las Águilas del América, Daniela Espinosa, lanzó un rotundo mensaje a los aficionados para que las sigan apoyando en su afán de conseguir el campeonato del torneo Clausura 2022 de la Liga MX Femenil.

América esta teniendo uno de sus mejores torneos en el circuito rosa y es por ello que la jugadora esta pidiendo a sus aficionados estén con ellas para poder conseguir algo histórico.

"Les quiero pedir que tengan esa fe y nos apoyen, ellos son parte importante para que nosotras nos podamos inspirar y motivar. Ese día en el Estadio Azteca (semifinal de ida contra Tigres en el Apertura 2021) había muchísima gente, nosotras estábamos muy emocionadas, fue un plus que estuvieran apoyándonos. Los invito a que sigan así, que nosotras nos encargamos de hacer un buen espectáculos en la cancha", expresó Dani en entrevista con Águilas Monumental.

Leer más: Liga MX Femenil: Afición azulcrema critico al Club América por solo usar a Andrea Hauksdóttir para temas extra cancha

Daniela Espinosa sabe que para poder lograr el titulo será importante saber manejar la presión y la posible frustración que se pueda generar en algunos compromisos, como en el Clásico Nacional ante Chivas, donde cayeron por marcador de 1-2.

"Sabemos que hay partidos difíciles en los que no lo vas a disfrutar tanto, pero al final tienes que trabajarlo. En esta institución siempre se exige ganar; es regresar a disfrutar y envolver a la jugadoras, creo que es algo que me gusta hacer. Sentirse con libertad y no con la presión de 'acabo de llegar y ya tengo que demostrar', como el presionarnos a nosotras mismas con el uniforme que portamos y que la afición también a veces es muy exigente; es reconocer esas partes para que no nos jueguen contra", reveló.

La jugadora asegura que el plantel actual es muy similar al de 2018 cuando lograron el primer campeonato en su historia de la Liga MX Femenil.

Leer más: Liga MX Femenil: Chivas reveló el inesperado acuerdo que Carolina Jaramillo agregó a su nuevo contrato

"Poco a poco vamos regresando a ese primer campeonato en el que nadie tenía esa fe de que fuéramos a ser campeonas; el favorito era Tigres y aún así lo logramos. Fue una emoción súper grande y ahora tenemos esa oportunidad otra vez de estar en otra final y de llevarnos el segundo campeonato. La afición lo merece", aseguró.