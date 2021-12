Liga MX Femenil: Daniela Sánchez reveló su primera impresión al enterarse de su nominación a los Puskás

México.- Apenas al inicio de la semana una noticia inundó a todo el futbol mexicano, especialmente al femenil que estaba celebrando que una de sus jugadoras había sido nominada al Premio Puskás por el gol más bello de la temporada 2020-2021, el nombre era de la delantera de Querétaro Femenil Daniela Sánchez que con un golazo la temporada pasada de la Liga MX Femenil entró en la pelea junto a otros 11 candidatos a llevarse el galardón.

Ahora con varios días de la nominación, la misma Daniela Sánchez dejó sus primera impresiones y cómo reaccionó ante la noticia que aseguró que se la dio su mejor amiga ya que ella aún no estaba enterada de nada. Fue a través de la Liga MX Femenil quienes lograron una entrevista con la futbolista de Gallos Femenil para hablar un poco del momento del anuncio.

"Mi mejor amiga me marcó para avisarme. Me comentó estás nominada para los Premios Puskás, estoy super emocionada, no sabes, dice que estaba hasta llorando, y ella no lo podía creer, y yo no le entendía a todo lo que me decía. Ya después me enteré", agrega que su amiga ya le había comentado a sus papás y que todos estaban muy emocionados con la nominación, le recalcó que se lo merecía por haber anotado un gol de esa categoría.

La emoción del gol de Daniela Sánchez ha generado un desbordado festejo en todo Querétaro, desde el Gobierno del Estado con felicitaciones en redes sociales, "Enhorabuena para ti y todo el equipo, que ponen en alto a México", así tambien se le unió el Gobernador de la entidad Mauricio Kuri quien pidió que se votara por ella, "Miran nada más este golazo. Te la rifaste Daniela Sánchez", fueron algunas de las palabras, sin contar todo el gremio de la Liga MX Femenil que considera esto como un gran avance en el futbol femenil en México.

Daniela Sánches la primera jugadora de la Liga MX Femenil en ser nominada el Premio Puskás | Foto: Twitter Gallos Femenil

El partido en el que Daniela Sánchez anotó el gol se dio en la Jornada 2 del Clausura 2021 en la cancha de La Corregidora ante el equipo de Atlético de San Luis. La delantera ingresó al juego cuando estaba empatado al minuto 87 y solo segundos le bastaron para encarar por la banda de la izquierda, irse de la marca de dos jugadoras potosinas, recordar al centro y disparar de derecha para vencer a Cintia Monreal para hacer el gol que ahora la tiene en la mira mundial.

La votación inició desde el pasado 29 de noviembre de 2021 con la revelación de los 11 nominados y se extenderá hasta el próximo 17 de diciembre cuando se cierren oficialmente las votaciones. Los mejores 3 goles serán revelados hasta la gala de la entrega de los Premios The Best el próximo 17 de enero de 2022. La pagina de la FIFA ha sido habilitada para emitir los votos hasta por 3 candidatos.

El Premio Puskás es un galardón que se entrega en honor a Farenc Puskás al mejor gol de la temporada pero para que eso pueda suceder tiene que seguir ciertos lineamientos para ser considerados, como que sea un gol "limpio", en pocas palabras que se cree de una jugada en conjunto o una genialidad del equipo, dejando fuera a los que se producen por errores de la defensa.