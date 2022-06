Liga MX Femenil: Dayana Madrigal se despide de Chivas en busca de un nuevo reto

México.- Esta semana Chivas anunció que la defensora Dayana Madrigal ya no sería parte de su plantel para el Apertura 2022, esto luego de que la misma jugadora decidiera que era momento que era emprender un nuevo reto en donde buscará destacar como lo hizo en el futbol. Tras la revelación, Madrigal compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales agradeciendo todo de los últimos 7 años de su vida que fue dedicada al futbol.

"Nunca va a ser fácil decir adiós, mucho menos a lo que fue mi casa por 7 años. Hoy me toca despedirme del club de mis amores, el que me vio crecer desde que llegué a la escuelita de futbol Chivas Gigantera, que me siguió por todo mi proceso en fuerzas básicas y medio la oportunidad de llegar a su equipo de primera división", se lee en el comunicado.

Dayana Madrigal revela que desde antes del inicio del Clausura 2022 ya sabía que esos serían los últimos 6 meses como futbolista pues ya tenía en mente iniciar su proceso académico en la universidad por lo que decidió darse un tiempo para buscar ese nuevo reto en su vida. Asegura que no fue nada sencillo pero sí lo que quiere hacer por los siguientes años, pero fuera de las canchas.

Dayana Madrigal se despide de Chivas | Foto: Captura

"Desde hace ya 6 meses decidí que esta sería mi ultima temporada con el club para ir tras un nuevo reto, que e enfocarme en mi formación académica. Sin duda puedo decir que ha sido la decisión más difícil de toda mi vida, ya que no la tomé de un día para otro", "Me emociona demasiado el saber que el próximo capitulo de mi vida va estar lleno de nuevas emociones y metas".

La ahora exjugadora de la Liga MX Femenil llegó a Chivas en el Apertura 2020, en poco más de 2 años que hizo su debut en el futbol femenil solo pudo jugar 3 partidos, aún con su poca participación se ganó el cariño del equipo, aficionados y compañeras a quienes agradeció por cada uno de los momentos vividos en los últimos años en su faceta como jugadora.

"Quiero darle las gracias a cada una de las personas que me ayudaron a cumplir este sueño, a mi familia y amigos. A la directiva, por dejarme formar parte de todo esto, por darle apoyo e importancia que el equipo femenil se merece. A mis compañeras, fue increíble trabajar a lado de gente tan chingona y admirable, el ser parte del vestidor de Chivas Femenil fue una experiencia hermosa", sentenció.

Te recomendamos leer

Con esto Dayana Madrigal anunció su retiro de la Liga MX Femenil de manera provisional ya que aún no se sabe si regresa al futbol una vez culmine su etapa como estudiante o si sea su adiós permanente, pero eso solo se sabrá con el tiempo.