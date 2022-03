Liga MX Femenil: Desirée Monsiváis considera que si crece el circuito rosa, les irá mucho mejor en lo económico

La delantera de Rayadas de Monterrey, Desirée Monsiváis, destaca el gran crecimiento que esta teniendo la Liga MX Femenil desde el año pasado con algún cambio de reglas que ha hecho que este circuito este en ascenso.

Y es que desde que se implemento la llegada de futbolistas refuerzos del extranjero, el circuito rosa ha logrado un crecimiento muy favorables, ya que se ha dado la llegada de jugadores de muchas partes del mundo.

Ante esto, la delantera de Rayadas valora los esfuerzos que están haciendo los altos mandos en el circuito rosa para poder posicionar a la Liga MX Femenil como una de las mejores en esta categoría a nivel mundial.

"Es bonito que nos ponen de ejemplo, no me gusta que comparen, pero es bonito, a todos nos gusta que digan que lo hacemos muy bien… la gente está viendo que nos estamos entregando".

La atacante asegura que la afición puede cooperar demasiado para que la liga crezca y por ende se les eleven los sueldos a las jugadores de todos los equipos, ya que la entrada tiene mucho que ver con sus salarios y poco a poco van ganando terreno en ese aspecto.

"Si la afición lo dice, yo le dejo la responsabilidad a la afición, pero de manera positiva, si nos quieren ayudar, es bien sencillo, que la afición vea más femenil, que vaya a los estadios, que llene los estadios, compre productos femeniles, que empiece a inyectar ese apoyo remunerado, vendrá una paga mejor y habrá igualdad, el futbol varonil nos lleva muchos años, está muy consolidad y nosotros estamos a nada de lograrlo, en México somos apasionados por el futbol y no importa el género, invito a la afición a involucrarse más para que así nos pueda ayudar", dijo en entrevista a mediotiempo.

Desirée Monsiváis asegura que una de las claves para crecer en el circuito rosa es poder llegar a concretar un patrocinio con cualquier marca, ya que eso es seña que se están fijando en lo que se esta haciendo en la Liga MX Femenil.

"Estoy bien feliz con Charly por una cosa en particular, cuando se da el primer acercamiento, la sensación se da por un sentido de pertenencia, me sentí parte de la familia, me dicen una proyección de una marca contigo, me hicieron sentir parte de, me siento muy cómoda, confío en mi persona y no soy la única, confía en las mujeres. Hacen que me sienta confiada, plena, que me sienta importante", apuntó.