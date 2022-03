Liga MX Femenil: Desirée Monsiváis renovó con Rayadas de Monterey hasta 2024

Nuevo León.- Las campanas en Nuevo León suenan de emoción luego de que la delantera histórica de Rayadas de Monterrey y de la Liga MX Femenil, Desirée Monsiváis anunciara que oficialmente ha extendido su contrato con el equipo de Rayadas hasta el año de 2024 por lo que seguirá derrochando su talento en las canchas de México y continuará sumando goles a su nutrida marca como la máxima goleadora en la historia del futbol femenil en territorio mexicano.

Este miércoles el equipo de Rayadas de Monterrey fue invitado a estar en el Congreso de Nuevo León para extenderles el reconocimiento por el título logrado apenas en el mes de diciembre de 2021 en la Liga MX Femenil. En ese marco la delantera histórica atendió a los medios de comunicación a quienes les confirmó que hay Desirée para rato en el circuito rosa.

"Tengo contrato hasta el 2024. Soy Rayada hasta los huesos", comentó la futbolista para los micrófonos de Once. Monsiváis es de las jugadora de la Liga MX Femenil más longevas, tiene 34 años, apenas el 19 de enero de 2021 los cumplió. A pesar de su edad se mantiene en buena forma y ayuda a su equipo, si bien ya no con la misma intensidad que hace casi 5 años que fue cuando inició su camino en el futbol profesional con 29 años pero aún así tiene por delante más tiempo para saber si quiere continuar con el futbol o no.

Desirée se unió a las Rayadas de Monterrey en el Apertura 2017, desde entonces ha sido una constante del equipo, no ha vestido ninguna otra camiseta de la Liga MX Femenil. Tiene en su historial ya 116 goles, siendo esa la máxima marca de goles en la historia del torneo y sigue en aumento mientras siga jugando. Incluso en la institución la regiomontana está solo goles de rebasar a Humberto Suazo como la segunda máxima goleadora solo por detrás de Rogelio Funes Mori.

En el Clausura 2022 Desirée Monsiváis está más que presente en la Liga MX Femenil, tiene a su equipos como líderes del torneo e invictas. Ha jugado 8 partidos, 7 como titular y ha marcado 6 goles, todo ello en 560 minutos. En el golero está en cuarto lugar por detrás de Alicia Cervantes, Charlyn Corral y Katty Martínez, si bien parece lejana la primera posición aún tiene muchas jornadas para poder despuntar.