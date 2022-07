Liga MX Femenil: Desirée Monsiváis se despide de Rayadas con conmovedor mensaje

Monterrey, Nuevo León.- En la semana la noticia que más impactó en la Liga MX Femenil fue la salida de la histórica futbolista de las Rayadas de Monterrey, Desirée Monsiváis, quien podría continuar su carrera en el futbol de Escocia al estar en la órbita del Celtic FC Women.

La "Arquitecta del Gol" viviría su segundo ciclo en el futbol europeo, pero antes de anunciar en dónde continuará su carrera profesional dedicó una emotiva carta, en la cual agradece a sus compañeras y todos los directivos que hicieron durante cinco años un camino que valió la pena en el futbol femenil.

"Fuí creciendo, encontrando espacios para expresarme y seguir alimentando la filosofía de creer en mis capacidades, sobre todo creyendo en que la vida se crean mejores oportunidades cuando das tu máximo esfuerzo, cuando das tu total inteligencia y lo más importante creyendo ciegamente en los procesos que tienen fundamento en la elección de los mejores por sus condiciones y tener hambre de trascender", comienza su mensaje.

"Pasaron los años y experimenté el educarme en las mejores universidades, haciendo más grande el valor que te abre muchas puertas, el trabajo en equipo. Viví ese valor, lo saboreé en Canadá, lo exprimí en Kazajistán y lo convertí en estilo de vida en México, en el Club de Futbol Monterrey".

"Agradezco a todos los leones que me h+icieron crecer deportivamente y personalmente. Gracias a Gustavo Leal por creer en mí desde un inicio. Héctor Becerra, por todo el cariño, paciencia y respeto que me brindó y así logró convertirme en la mejor versión de mí", indicó Desirée Monsiváis.

"A Eva Espejo por afianzarme la capacidad de romper paradigmas y avanzar en un mundo lleno de obstáculos. A todos los directivos de este el club, el Sr. José González Ornelas, Duilio Davino, Carlos Vela, Pedro Esquivel, Nicolás Martellotto y Emilio Herrera".

"Mis compañeras tienen un lugar único en mi corazón porque juntas desde el inicio, forjamos una identidad especial de lo que es ser rayada, con entrega y pasión, sabíamos que le bordaríamos historia legítima y transparente al escudo de nuestro amado club. Gracias por creer, por tanto, por todo, sin duda sin ustedes todos los logros serían imposibles". mencionó la veterana.

"Me despido de esta etapa que me dio tantas satisfacciones y herramientas de vida, lo que me depara el futuro es extraordinario, pero exige mayor preparación, mayores anhelos, sueños y visualizaciones. Convencida estoy que el ejemplo arrastra, por ello con todo este cúmulo de buenas cosas, me voy para regresar más fuerte, más preparada, más entregada y seguir siendo la más rayada entre las rayadas", finaliza el mensaje de Desirée Monsiváis.