Liga MX Femenil: Desirée Monsiváis se fue en blanco en el cierre del Clausura 2022

México.- En un hecho poco usual, Desirée Monsiváis delantera de Rayadas de Monterrey se fue en blanco en la fase final de la Liga MX Femenil en su temporada del Clausura 2022. La atacante no pudo hacerse presente en ninguno de los partidos que su equipo disputó, incluso antes de llegar a la pelea por el título, ya acarreaba una racha negativa de muchos minutos sin anotar, aún así sus compañeras fueron las que se encargaron de lo goles.

De acuerdo con los registros de la Liga MX Femenil, en este fin de campaña jugó un total de 6 partidos, 4 de ellos fueron de la Liguilla ante Tijuana y Pachuca en ninguno de los partidos se pudo hacer presente, incluso se vio la desesperación en más de una ocasión por su falló frente al arco pero ni con eso dejó de intentar pero no se le dio ninguna, la final ya no la pudo disputar ya que Rayadas quedó eliminada en semifinales.

Los otros dos partidos se dieron en el Campeón de Campeones en donde se midieron a Chivas, de igual manera, la delantera tuvo muchas opciones de gol pero no las pudo concretar, la ida quedó empatado pero no fue su gol el que dio esa posibilidad. Para la vuelta de igual forma no pudo anotar, incluso la mala racha le impidió que marcara desde el punto penal pues el tiro que tuvo lo voló perdiéndose así el gol.

Desirée Monsiváis no marcó en toda la Liguilla | Foto: Jam Media

En temporada regular anotó 9 goles pero la racha de falta de gol desde ahí se hizo presente pue su último gol lo marcó en la jornada 14 del Clausura 2022 justamente al Pachuca, equipo que le eliminó en semifinales. Aún con esa mala racha se mantiene en la cima como la máxima goleadora de la Liga MX Femenil con más de 115 goles.

Ahora en este Apertura 2022 Desirée Monsiváis estará buscando recuperar su racha goleadora y volver a pelear por el título de goleo que ha sido de otras jugadoras por varios torneos consecutivos y así aumentar su marca con Rayadas como en la Liga MX Femenil.