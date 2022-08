Liga MX Femenil: Destinney Duron aseguro que el Toluca está para seguir peleando en el torneo

La actuación como local será clave para las aspiraciones de las Diablas del Toluca, es por ello que buscarán seguir ofreciendo buen futbol y sumar sí o sí cuando reciban al Cruz Azul el lunes, en la fecha 8 del Apertura 2022 de la Liga MX Femenil.

Así lo manifestó la delantera Destinney Duron, quien consideró que el equipo está para seguir peleando en el torneo Apertura 2022 de la Liga MX Femenil, pese a la derrota sufrida ante Chivas, la fecha anterior.

“Trabajamos para seguir sumando, Chivas fue un equipo muy difícil, pero el equipo lo hizo bien. Solo es cuestión de enfocarse en detalles para que el equipo pueda ir consiguiendo objetivos”, señaló. Y subrayó: “Siempre en casa tenemos mucha confianza, siempre vamos con todo”.

Destinney Duron durante un entrenamiento del Toluca/@TolucaFemenil

Destinney aseguró que aunque en el Apertura 2022 de la Liga MX Femenil no ha podido marcar, busca colaborar con el equipo de otras maneras y lo importante, al final, es que el equipo ha conseguido una buena cosecha, para ubicarse en zona de calificación. “En estas jornadas no me ha tocado hacer gol, pero yo tengo toda la confianza en mí misma, y en buscarlo, para ayudar al equipo”.

Destacó también que con la incorporación de la paraguaya Gloria Villamayor “ya tenemos un equipo muy completo, estamos listas para seguir peleando en el torneo”.

De cara al juego con las cementeras correspondiente a la jornada 7 del torneo Apertura 2022 de la Liga MX Femenil, señaló: “Estamos entrenando muy bien esta semana, enfocándonos en los detalles para hacer un buen partido y sumar los tres puntos”.