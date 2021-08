Liga MX Femenil: Diana García le da mucho valor al empate que sacó FC Juárez ante Toluca

Chihuahua.- Diana García, portera de FC Juárez Femenil habló luego del empate que consiguió su equipo en su última visita al Toluca y rescató buenas sensaciones sobre el punto ganado pues no les ha ido bien en el arranque del torneo por lo que se sume es bueno para ella como para el resto del equipo.

Tras unos días del juego en donde Diana García fue parte fundamental del empate manteniendo su arco lo más seguro posible, su equipo recogió algunas reacciones post partido en donde la guardameta aseguró que no es lo esperado pero que mientras se siga sumando es un buen resultado.

"Fue un partido complicado, era importante sumar, el hecho de sumar un punto nos da cierta confianza, queríamos regresarnos con los tres puntos, pero al final sumar de visita es importante", dijo para el sitio oficial de FC Juárez.

La escuadra fronteriza no ha tenido un arranque prometedor y no parece que vaya a cambiar en lo que resta del torneo, aún así las jugadoras ven cada jornada de la Liga MX Femenil como la oportunidad para reivindicarse. Hasta el momento Juárez ha disputado 5 partido y no ha ganado ninguno, solo han sumado un punto, aún así se mantienen fuera del último lugar.

La temporada ha sido muy pobre ofensivamente y mala a la defensiva, en ese 5 partidos han permitido 9 goles pero han marcado 2. El récord es 0-1-4, pero tienen como colchón equipos como Necaxa y Mazatlán de los peores conjuntos con caso 20 goles en contra en apenas 5 jornadas.

Diana García destacó que hay muchas cosas que pulir y que espera que puedan retomar el camino y sacar una mejor cuenta como equipo en su siguiente partido, "Como todo hay cosas que mejorar, al final de cuentas, si por ahí tuve una atajada importante, creo que al final el hecho de regresar con un punto es parte del equipo, no solo de una", dijo.

FC Juárez Femenil sumó su primer punto del Apertura 2021 | Foto: Jam Media

Para finalizar habló un poco de las que serán sus siguientes rivales en la Liga MX Femenil y son Gallos Femenil quienes tampoco han tenido un buen arranque pero que no será nada fácil poder pensar que sacarán los puntos sin esforzarse.

"Querétaro como nosotras quiere seguir sumando, no será un rival fácil, tienen un muy buen fútbol, conforme van pasando los partidos van mejorando, nosotras para eso vamos a trabajar los días que quedan de esta semana para ir a competirles y poder sacar un buen resultado y poder sumar de a tres", finalizó.

Ambos equipos abrirán la jornada 6 de la Liga MX Femenil este próximo viernes 20 de agosto desde la cancha del Estadio Corregidora en punto de las 17:00 pm a través de la señal de TVC Deportes.