Liga MX Femenil: Diana García se enfoca en la jornada 11 antes de pensar en el Clásico Regio

La defensa potosina de Rayados de Monterrey, Diana García, asegura que su enfoque en estos momentos están trazadoos en el duelo de la jornada 11 ante las Esmeraldas del León antes de pensar en el partido de Tigres de la UANL de la jornada 12.

“Estamos enfocadas, la verdad es que sabemos sobre el Clásico, pero primero está León. Hemos hecho cosas muy buenas, hay aspectos por mejorar y vamos a seguir por esa línea, más en el punto que viene en el torneo. Esperamos lograr el máximo potencial del equipo”, soltó Diana en rueda de prensa.

La zaguera asegura que siempre han sentido el respaldo de sus aficionados, sea sin ellos en la cancha en este certamen liguero del circuito rosa.

“Nosotras nos hemos sentido respaldadas no solo este torneo, sino que desde el pasado. Hay varios estadios que aún no admiten gente, y se los agradecemos con estos resultados que estamos teniendo. Esto no es solo del equipo, es de la afición”, dijo.

Sobre su partido ante León, García afirma que no hay rival pequeño en este torneo Apertura 2021 y todos los equipos son de suma peligrosidad si no entras al campo bien concentrado.

“Podría decir muchísimas, este torneo hemos mejorado aspectos individuales, que han hecho al equipo más fuerte colectivamente. Lo que se trabaja en la semana, muchas veces se refleja en los partidos y nos ha venido dando resultados. León es un equipo intenso, que ha mejorado en algunos puntos, aunque ha decaído por momentos, se les caracteriza la garra. Eso es con algo que seguro van a venir acá”, sentenció.

Este lunes 4 de octubre a partir de las 19:00 horas cuando regias y guanajuatenses se vean las caras en el BBVA. La transmisión será mediante la señal de Fox Sports 2 en sistemas de cable.