Liga MX Femenil: ¡Doloroso debut! Carmelina Moscato cayó por la mínima diferencia en su presentación con Tigres

Carmelina Moscato es una de los nuevos rostros en los banquillos de la Liga MX Femenil. Desafortunadamente para la canadiense, su era al frente de Tigres no inició de la mejor manera ya que su equipo cayó 1-0 en su visita al Atlas en la Jornada 1 del Apertura 2022.

Las rojinegras, que también cambiaron de estratega tras el Clausura 2022 y Fabiola Vargas tomó el cargo, se impusieron gracias a un solitario gol de Fabiola Ibarra al minuto 20 del primer tiempo. Aunque las Amazonas intentaron en el segundo tiempo, no lograron rescatar el empate.

Al respecto, Carmelina Moscato reconoció que la derrota es dolorosa pero consideró que no todo es negativo, por lo que deberán seguir sobre la misma línea. "Claro que no me gustó perder, pero tenemos que considerar el contexto que tenemos, estuvimos trabajando muy duro y hubo momentos en donde pudimos merecer empatar".

Para este compromiso, Tigres tuvo las ausencias de Greta Espinoza, Bianca Sierra, Cristina Ferral, Nancy Antonio, Lizbeth Ovalle y Stephany Mayor, concentradas con la Selección Mexicana. Tampoco contó con Uchenna Kanu, por la participación de la delantera con Nigeria en la Copa Africana de Naciones femenil.

Pese a las 7 ausencias, la estratega señaló que en ningún momento se plantearon reprogramar el encuentro contra Atlas. "Nunca pensamos en pedir aplazar el partido. Las jugadoras que estuvieron hoy se prepararon bien. Creo y confío en las jugadoras disponibles y jamás se me cruzó por la mente aplazar el juego", sentenció.

Por último, Moscato aclaró que Belén Cruz salió porque tuvo una molestia en el calentamiento y cuando inició el encuentro se dieron cuenta que era mejor no arriesgarla. La mediocampista salió de la cancha al minuto 4 y su lugar lo tomó Ammanda Marroquin, uno de los refuerzos de Tigres este semestre.