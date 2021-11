Liga MX Femenil: Dura baja para el Club América, Janelly Farías dio positivo a Covid-19

México.- A horas del partido del Club América visitando el campo de Rayadas se ha dado la noticia de que la defensa de las Águilas, Janelly Farías no será parte del equipo ya que ha dado positivo a Covid-19 y no ha hecho el viaje a Nuevo León con el resto de sus compañeras.

Este mismo lunes muy temprano hizo el anuncio en sus redes sociales en donde explica su ausencia y que les desea un gran juego a sus compañeras, "Me toca estar unos días aislada debido a COVID. ¡Mucho éxito a mis compañeras el día de hoy. Desde casa apoyándolas y desando estar en cancha muy pronto. Güera will be back soon", compartió.

De inmediato los mensajes de apoyo no se hicieron esperar para la defensora en donde le desean se recupere pronto y pueda volver más fuerte para el cierre de la Liga MX Femenil pues el equipo del América aún no tiene su lugar seguro en la Liguilla.

En esta ocasión, Jocelyn Orejel tendrá que alternar con una nueva compañera y quien se apunta como la principal candidata es Selena Valera que antes de la llegada de Farías era quien jugaba como titular. Craig Harrington se está viendo en problemas para armar su equipo pues además de la baja de Janelly tambien tendrá de la Sarah Luebbert quien aunque ya entrenó no ha podido estar al 100% para este juego.

Janelly Farías queda fuera del juego ante Rayados por Covid-19 | Foto: Captura

Janelly Farías ha sido una mujer fundamental en el parado del Club América, ha contribuido con puntos en la Liga MX Femenil y tambien con goles. Según los registros tiene 13 partidos disputados y todos de titular, siendo de las pocas que han jugado todos los minutos del Apertura 2021.

De momento el primer partido que se perderá será ante Rayados este lunes, tambien lo hará el de la jornada 15 ante Atlas el siguiente viernes y posiblemente el duelo ante Tigres que será dentro de dos semanas y es que deben pasar al menos 10 días para que se considere que ya no corre peligro ella como los que conviven cerca.

Farías estaría regresando para la última fecha de la Liga MX Femenil esperando que el Club América califique a la Liguilla para poder tener la revancha del torneo pasado en donde se fueron eliminadas y goleadas en la primera ronda. Las acciones del juego de esta noche será en punto de las 19:00 pm a través de la señal de Fox Sports.