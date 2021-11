Liga MX Femenil: Edgar Mejía asegura que Chivas recupero la esencia de jugar en equipo

El director técnico de las Chivas del Guadalajara, Edgar Mejía, asegura que el triunfo por goleada de este viernes ante Diablas Rojas del Toluca en la última jornada, les da un plus para afrontar la Liguilla con una mayor confianza.

Además el estratega afirma que en este partido su equipo volvió a demostrar esa esencia de jugar en equipo que tanto se le ha caracterizado en este torneo Apertura 2021 de la Liga MX Femenil.

“Contento, más que orgulloso del equipo y las jugadoras, staff y cuerpo técnico. No fueron momentos fáciles, había cosas que teníamos que afinar, mover y ajustar, nos dimos a la tarea de encararlas. No echamos las campanas al vuelo, pero lo de hoy es una consecuencia. Cuando uno no anda es porque hay algo, es difícil, la cancha refleja todo. Hoy teníamos que ganar como fuera y hacer las cosas lo más fácil posible, retomar la esencia de Chivas Femenil que es jugar en equipo”, soltó el Chore en rueda de prensa.

Leer más: Fórmula 1: Lewis Hamilton se quedó con la pole en el GP de Qatar; Checo fue eliminado en Q2

Mejía se dijo contento por lo hecho por su delantera Alicia Cervantes, ya que todo el equipo se siente parte de ese gran logro, solo resta esperar para que se haga oficial su campeonato de goleo.

“Nos da orgullo a todos, esperemos que se concrete su campeonato de goleo porque internamente todas nos sentimos parte de. Ahora hay que esperar, pero esto demuestra que mi equipo tiene vida y corazón”, manifestó.

Sobre el tema de sus jugadoras seleccionadas con México, Mejía asegura que debe adecuarse a trabajar con lo que tiene en su plantel y esperar que las jugadoras no regresen lesionadas o un poco tocadas físicamente.

“Sí nos hubiera convenido a lo mejor jugar de inmediato (la Liguilla), pero si no tuviéramos seleccionadas, igual me molestaría. Me quedo con menos gente, lo sé, pero siempre hay formas de trabajar. Junto con mi cuerpo técnico y lo que tengamos a la mano, lo haremos productivo. Esperemos que regresen todas sanas para tener plantel completo y sin ningún pretexto. Es valioso tener mucha gente convocada, así nos toca y hay un tiempo para aprovecharlo”, sentenció.