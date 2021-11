Liga MX Femenil: Edgar Mejía asegura que Chivas revertirá su mala racha en el AP2021

Tras cuatro jornadas sin poder ganar en el torneo Apertura 2021 de la Liga MX Femenil, el estratega de Chivas del Guadalajara, Edgar Mejía, asegura que su equipo revertirá los papeles para la última jornada.

Para Mejía es de suma importancia recuperar la confianza en sus jugadoras y comenzar a volver a tener esa gran contundencia que se les caracterizo antes de esta mala racha en la fase regular.

“Si algo tengo es que nunca me rindo y no lo haré con mis jugadoras y equipo de trabajo. Lo hablaba con ellas de recuperar la confianza, de eso me voy a encargar. Así como hemos vivido buenos momentos, ahora nos toca la otra cara de la moneda sin estar en una mala posición. Si no me rindo yo, menos ellas, son un equipazo y hoy vivimos una mala racha”, soltó el Chore en rueda de prensa.

“Simplemente es otro camino en el que estamos aprendiendo. No hemos ido tan derecho como quisiéramos y el tema es aprender. En el tema emocional, de sentimientos, que pueda generar una racha así, me ocupo totalmente. No es que me escude en la emoción, pero es algo importante en lo que me debo de ocupar para seguir compitiendo”, dijo.

El técnico de Chivas del Guadalajara asegura que no bajará los brazos hasta darle la mejor solución a lo que ocurre con su escuadra, la cual está clasificada desde hace semanas.

“Lo que me ocupa es que quizá hay que ser más contundentes y no desesperarnos, es un aprendizaje que debemos de tener cuando vaya algo mal dentro de la cancha. Por esfuerzo y dedicación no para, no dejaré que mi equipo se caiga nunca y haré hasta lo imposible para convencernos de lo que pueden hacer. Ellas lo saben”, sentenció.