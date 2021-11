Liga MX Femenil: Edgar Mejía asegura que su equipo está bien de cara al cierre de torneo

El director técnico de las Chivas del Guadalajara, Edgar Mejía, asegura que a pesar de la derrota ante la Franja del Puebla de este fin de semana, el equipo llegara de la mejor forma a la Liguilla de la Liga MX Femenil y será un equipo muy protagonista.

"El nivel me gusta, confío en el equipo y estoy seguro que vamos a cerrar mejor los partidos. No me gustó la falta de contundencia, porque la idea me queda claro que la tienen todas, pero esto es con goles y tuvimos que haber liquidado. No pudimos cumplirlo, Puebla no dejó de intentar y lo consiguieron. En cuestión global del equipo, me parece que vamos bien”, dijo Mejía en rueda de prensa.

El estratega asegura que dejaron ir muchas llegadas al arco rival y eso fue un factor importante para no poder pasar del empate, pero le da el crédito al gran trabajo de la portera del Puebla que se lució ante Chivas.

"Definitivamente, nos quedamos todos igual queriendo ser más efectivos, jugadas tuvimos muchas y el error fue la falta de contundencia, además de un partidazo de la arquera de Puebla. Así hay días, sé que esto es previo a Liguilla, pero tenemos tiempo. No hay que irnos al extremo de que estamos mal, simplemente estamos conscientes de lo que nos faltó", dijo Mejía.

Edgar Mejía hablo sobre la reciente nominación de Alicia Cervantes por parte de la IFFHS a mejor jugadora del año. Orgullo de por medio.

"Ella sabe que está ahí por méritos propios, eso es innegable. Tenemos un lema marcado que primero es el equipo, pero cuando pasan cosas así a todos nos da gusto y nos sentimos parte de. El que estén jugadoras en esas nominaciones, quiere decir que en la Liga se está trabajando bien", sentenció.