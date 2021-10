Liga MX Femenil: Edgar Mejía espera que que Jaramillo y Soto regresen mejor tras el castigo interno

Ttras ser apartadas esta semana del plante de Chivas del Guadalajara y perderse el Clásico Nacional de esta jornada 12, el director técnico, Edgar Mejía, espera que tanto Carolina Jaramillo como Rubí Soto vuelvan mejor y más entregadas al equipo.

Por el momento, ambas jugadoras fueron apartadas del plantel mayor y se encuentran entrenando con la Sub-17.

“Al final todos somos seres humanos y estamos expuestos a muchas cosas. Sé que se partirán el alma cuando vuelvan. No queremos dar un mensaje de que aquí se sanciona. Es algo muy interno, siempre se polariza y hay comparaciones, pero no estamos en esa línea”, mencionó.

Sobre la sanción, Mejia asegura que no le han quitado los ojos de encima en la Sub-17, además aclaro que no se le quitaron privilegios.

“Lo hablamos en corto, recibieron las indicaciones y están trabajando bien. No les quitamos el ojo. No pierden los privilegios. Estarán allá unos días y después se reintegrarán”, agregó.

El estratega asegura que le pesa la baja de las dos jugadoras, pero tiene un plantel muy basto para poder afrontar el Clásico Nacional de esta jornada 12.

“Sería un mal guía si me preocupara por no tener a dos jugadoras, eso significaría que no confío en las otras. Todas las jugadoras de mi equipo están bien entrenadas y capacitadas. Hay maneras de compensar la falta de experiencia”, aseveró.