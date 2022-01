Liga MX Femenil: El Covid-19 ataca a Santos Femenil y arroja 3 casos positivos

México.- A horas de que Santos Femenil visite la cancha del Jalisco para medirse al Atlas, la Liga MX Femenil y el conjunto lagunero anunciaron que 3 jugadoras han dado positivo a Covid-19 lo que pone en alerta a Jorge Campos para adecuar al equipo con el que viajará a Guadalajara en las próximas horas. A través de un comunicado en sus redes sociales, el equipo santista dio a conocer los contagios pero sin revelar los nombre quienes se encontrarían sin complicaciones.

"Siguiendo los protocolos de la Liga MX Femenil, se realizaron pruebas de Covid-19 al plantel del Primer Equipo Femenil, las cuales arrojaron tres casos positivos. Las jugadoras ya se encuentran bajo las medidas de aislamiento y observación correspondientes, contando con la supervisión del área de Ciencias Aplicadas al Deporte", se lee en el comunicado del equipo lagunero.

Esta es la primera vez en este torneo en el que Santos Femenil se ve afectada por los contagios de Covid-19, ya en campañas pasadas junto al equipo varonil se presentaron grandes brotes en la Comarca Lagunera que las involucró, para su fortuna no fue fuerte.

En el registro más cercano de contagios de Covid-19, en donde se vio involucrado Santos fue en el duelo ante Necaxa en donde las Centellas tuvieron 8 positivos por lo que se tuvo que reprogramar el partido, en ese partido se libró los contagios pero un día después aparecieron los primeros para las de Torreón.

Santos no ha tenido un arranque bueno en la Liga MX Femenil | Foto: Jam Media

El arranque del equipo no ha sido el mejor y estas bajas no llegan en un buen momento, luego de dos partidos y solo un empate y una derrota, Jorge Campos, entrenador de Santos aseguró que no le gustó para nada la manera en la que su equipo afrontó al rival, dejó claro que no tuvieron la misma intensidad de siempre, "Tenemos que volver a las bases, porque no jugamos absolutamente a nada en el partido. Estoy muy molesto con la intensidad, se crearon opciones de gol, pero no es el equipo aguerrido con el ADN que nos caracteriza", dijo tras el empate a Necaxa.

Uno de los puntos que dejó claro que deben mejorar es la definición, algo que la temporada pasada le dio mucho poder en sus partidos y es lo que intentará hacer valer ahora con Atlas, un equipo que cuando se enfrentan siempre hacen grandes actuaciones, "Hay que trabajar, corregir errores, atacar el tema de la contundencia porque generamos opciones clara de gol y no las metemos", dijo.