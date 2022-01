Liga MX Femenil: El mensaje conmovedor de Renata Masciarelli antes del Año Nuevo

Ciudad de México.- Las Águilas del Club América Femenil se encuentran en pretemporada y listas para recibir el año nuevo 2022. Su portera Renata Masciarelli fue una de las jugadoras más importantes del equipo, resguardando en los momentos importantes el marcoazulcrema para adaptar un cariño entre los aficionados del equipo capitalino.

Sin embargo, en algún momento, la guardameta tuvo que ausentarse de los terrenos de juego tras dar resultado positivo por Covid-19, incluyendo una luxación en el hombro, empero regresó con fortaleza hasta el día que América Femenil se despidió del Grita México A2021 de la Liga MX Femenil en ronda de semifinales.

Renata Masciarelli es de la confianza del equipo desde el torneo anterior. Incluso Craig Harrington respetó su lugar en la oncena titular hasta el día de hoy, tanto que abarca las posibilidades de mantenerse como guardameta titular del equipo representante de la Liga MX Femenil.

Después de una destacada actuación durante el Guard1anes Clausura 2021 y Grita México A2021 de la Liga MX Femenil la portera de las águilas dedicó un emotivo mensaje a sus seguidores, así como a la afición crema tras un año lleno de experiencias y aprendizajes.

Renata Masciarelli dedicó un mensaje

"Me recuperé de haber dado positivo a Covid-19, me luxé el hombro, adopté un gato, ví a Carlos Santana en vivo, me spoilearon Spider-Man. En fin....reí, lloré, sufrí y goce con mis amigos y familia este 2021, aprendí mucho y no puedo esperar a lo que la vida me tiene preparado para el 2022", mencionó Masciarelli junto a las postales de cada momento a lo largo del año en curso.

"Feliz Año Nuevo para todos", finalizó en su mensaje de su último post que se localiza en su cuenta oficial de Instagram. Recibió cientos de deseos por parte de su gente y al mismo tiempo cada uno le recordó a la cancerbera la esplendida futbolista que es al responder en la cancha su principal compromiso dentro de la Liga MX Femenil.

Renata Masciarelli en el duelo de semifinales

Renata Masciarelli haría su debut con América Femenil en el Grita México Clausura 2022 para el sábado 8 de enero visitando a Gallos Femenil en su nueva casa, el Estadio Olímpico Alameda. El duelo se jugará en punto de las 15:45 horas (tiempo de México), 14:45 horas (tiempo de Culiacán).

