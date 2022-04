Liga MX Femenil: ¡El primer día sin ti! Tigres disputará su primer Clásico Regio sin Katty Martínez

Nuevo León.- Todo está listo para la edición número 25 del Clásico Regio en donde Rayadas y Tigres llegan una vez más como escuadras favoritas y es que en este partido la diferencia entre plantillas es muy poca y eso queda muy claro en los resultados que han tenido desde el primer partido en el que se vieron las caras. Pero lo que si tendrá de diferente este duelo es que una de las máximas goleadoras ya no estará defendiendo los colores de Tigres y se trata de Katty Martínez.

Este será el primer Clásico Regio de no se sabe cuántos aún, en los que la ex 10 del equipo de las Amazonas no estará jugando con ellas, dejando de lado toda esa gran historia que forjó enfundada con la camiseta de las felinas. De acuerdo con los registros de la Liga MX Femenil, Katty Martínez además de haber anotado 95 goles con Tigres en su carrera es la máxima goleadora del Clásico Regio con 11 tantos.

A través de una publicación en redes sociales se compartió la estadística en donde "Katty Killer" encabeza el ranking de máxima goleadora del Clásico Regio con 11 goles por encima de Desirée Monsiáis quien es otra de las goleadoras históricas tanto de la Liga MX Femenil como de Rayadas y claro del duelo del norte.

Katty Martínez sigue siendo una historica para Tigres | Foto: Twitter Liga MX Femenil

La comparativa trajo ya alguna nostalgia para la afición de Tigres que aún extrañan a su delantera que ahora milita con el conjunto de las Águilas del América. Para ello Tigres intentó hacer "olvidar" ese detalle resaltando que sus nuevas delanteras, Mia Fishel y Uchenna Kanu tendrán su primera participación en un Clásico Regio y en quienes dejan la consigna de conseguir más goles para el equipo.

La última vez que Katty Martínez jugó un Clásico Regio fue en la serie final del Apertura 2021, en el mes de diciembre el título de la Liga MX Femenil se definió en un Rayadas vs Tigres, ahí la jugadora solo vio acción en el juego de vuelta pero unos minutos ya que salió de cambio debido a una lesión en uno de sus hombros, siendo ese su último partido tambien con el uniforme de Tigres.

En lo que respecta al último gol que hizo en un Clásico Regio eso se remonta hasta el Apertura 2020 en la Jornada 16, misma en la que se jugará en esta ocasión. En ese partido solo marcó uno en la derrota de las Amazonas 1-2 en el Volcán.