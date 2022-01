Liga MX Femenil: Ellas tratarán de emular la hazaña de Eva Espejo en el C2022

México.- Este viernes comienza el campeonato Grita México Clausura 2022 de la Liga MX Femenil. Mazatlán Femenil vs Cruz Azul Femenil abrirá el telón del torneo de novedad, en donde cinco entrenadoras tomarán las riendas de ciertos clubes que buscarán el título liguero en este certamen.

Entre ellas aparece la vigente campeona Eva Espejo. La profesora hizo historia en el Grita México A2021 tras consagrarse como la primera mujer en ganar la Liga MX Femenil con la plantilla de Rayadas de Monterrey, En este 10mo semestre buscará el bicampeonato, en su segunda campaña con las albiazules.

Entre tanto, cuatro entrenadoras se motivan por lo que Espejo logró en la competición anterior que buscarán la ruta adecuada para encaminar a su equipo hacia el pódium que otorgará el título del Clausura 2022 de la Liga MX Femenil. Ellas podrían emular la proeza de Eva Espejo:

Rayadas campeonas del A2021

Jam media

ESTRATEGAS EN EL CLAUSURA 2022

Fabiola Vargas

Llegó a la institución de Xolos de Tijuana Femenil hace seis meses. En su primera oportunidad al mando de la jauría consiguió la calificación, empero su club terminó su participación en Cuartos de Final. Rayadas las eliminó por marcador global. En su segunda prueba la claridad es volver a brillar en la fase regular y posteriormente luchar por la copa.

Fabiola Vargas dirigiendo a Xolas

Jam media

Karina Báez

Fue presentada por Pumas Femenil en este A2021. Aunque no tuvo el inicio que hubiese esperado su plantel se recompuso a mitad de la primera ronda. Aunque no les alcanzó para entrar a la liguilla para este C2022 las Capitalinas volverán más fuertes para ser candidatas al título de liga.

Karina Báez al frente de Pumas Femenil

Jam media

Carla Rossi

La exjugadora se mantiene al frente de Gallos Femenil desde hace año y medio. Aunque todavía no vive una liguilla junto a sus pupilas no se detendrá hasta conseguirlo. Este Clausura 2022 podría ser el preciso y lo tratarán de buscar en su primer torneo fuera de La Corregidora. Querétaro se estrenará en el Estadio Olímpico Alameda en este semestre.

Carla Rossi, DT de Gallos Femenil

Jam media

Ana Cristina González

La entrenadora de FC Juárez Femenil no tuvo el mejor torneo. Las Bravas no pudieron salir del fondo de la tabla. El club respalda su posición y con nuevas joyas en el conjunto fronterizo Ana Cristina se enfocará en dirigir a sus futbolistas al camino de la victoria, incluyendo la calificación y porque no el campeonato. Juárez buscará ser la sorpresa de este torneo.

Ana Cristina González seguirá en Juárez

Twitter LigaBBVAFemenil

